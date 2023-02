Nuevo disco: The Used – «Toxic Positivity»

The Used ha anunciado su noveno álbum de estudio titulado Toxic Positivity, del que ha compartido un nuevo sencillo llamado People Are Vomit.

¿Qué sabemos sobre el disco?

Será publicado el 19 de mayo de 2023 vía Hassle Records/Big Noise como continuación de su álbum de 2020 Heartwork, y contará con el sencillo Fuck You, lanzado en 2022.

Según Bert McCracken, el álbum aborda temas sensibles y las cosas por las que la gente debería o podría estar enojada. También agregó que la música y el arte pueden llevarnos lejos y darnos algo por lo que esperar, ofrecernos esperanza.

¿Qué sabemos sobre el single?

El nuevo sencillo People Are Vomit es una canción realmente enérgica que Bert McCracken define como «divertida y linda», pero al mismo tiempo acompañan con una cita de Oscar Wilde que dice: «La verdad rara vez es pura y nunca es simple».