Nuevo disco: The View – «Exorcism Of Youth»

The View ha anunciado su nuevo álbum Exorcism Of Youth, el primero en ocho años, del que ya podemos escuchar un primer single titulado Feels Like.

¿Qué sabemos sobre el disco?

El disco saldrá el 9 de junio a través del sello Cooking Vinyl y ha sido grabado en Granada, España, con la ayuda del productor ganador del Grammy Youth (The Verve, Jesus & Mary Chain, The Charlatans). El álbum tiene 12 canciones y se describe como una mezcla de rock indie, folk y psicodelia.

«Trabajar con Youth en nuestro tercer álbum Bread and Circuses fue una de las mejores experiencias de mi carrera, así que aprovechamos la oportunidad de volver a trabajar con él en España. Poder volver al estudio como una banda con experiencia adicional fue simplemente mágico», afirma Kyle Falconer.

¿Qué sabemos sobre el single?

El primer single del disco se llama Feels Like y ya está disponible para escuchar en las plataformas digitales. Falconer ha comentado que Feels Like trata sobre la sensación de «arrepentirse de perder a alguien increíble debido a tus demonios internos y ver cómo esa persona ha seguido adelante con su vida, mientras tú estás atrapado en una «pesadilla, no un sueño». Cuando me senté por primera vez a escribir la canción, tenía en mente a Holden Caulfield de El Guardián entre el Centeno. Se está desarrollando en su mente y es su propia paranoia destruyéndolo de adentro hacia afuera cuando en realidad ella es la mujer perfecta», explican en un comunicado.

Tracklist de Exorcism Of Youth