Nuevo disco: The Weather Station – «How Is It That I Should Look at the Stars»

The Weather Station ha anunciado su nuevo disco How Is It That I Should Look at the Stars, que es complementario de su disco del año pasado Ignorance, y para el que ya nos presenta un primer adelanto titulado Endless Time.

Sobre el nuevo disco

Título: How Is It That I Should Look at the Stars

Fecha de publicación: 4 de marzo de 2022

Sello: Fat Possum

Sobre el disco: Ha sido co-producido con Jean Martin, sin usar percusiones como característica curiosa, y con la colaboración de Christine Bougie, Karen Ng, Ben Whiteley, Ryan Driver y Tania Gill.

¿Qué dicen Tamara Lindeman sobre el disco? “Cuando escribí Ignorance, fue un momento de intensa creatividad, y escribí más canciones que nunca en mi vida.

Las canciones destinadas a estar en el álbum estaban claras desde el principio, pero a medida que continuaba en mi camino de escritura, seguían apareciendo canciones que no tenían lugar en el álbum que imaginé. Canciones que eran simples, puras; casi ingenuas. Eran canciones que hablaban de muchas de las mismas preguntas y realidades que Ignorance, pero de una manera más interna y reflexiva. Así que comencé a imaginar How Is It That I Should Look At The Stars, un álbum tranquilo y extraño de baladas. No lo imaginé como una continuación de Ignorance, sino como una pieza complementaria; la luna a su sol”.

The Weather Station – Endless Time

Tracklist de How Is It That I Should Look at the Stars

01 Marsh

02 Endless Time

03 Taught

04 Ignorance

05 To Talk About

06 Stars

07 Song

08 Sway

09 Sleight of Hand

10 Loving You

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!