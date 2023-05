Nuevo disco: Thirty Seconds to Mars – «It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day»

Los hermanos Jared y Shannon Leto han anunciado su regreso al panorama musical con su sexto álbum de estudio, It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day, que saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre. Se trata de su primer disco en cinco años, desde que publicaron America en 2018.

Un adelanto con Stuck

Como adelanto del nuevo álbum, Thirty Seconds to Mars han lanzado su primer single, Stuck, una canción pegadiza y bailable que habla sobre el poder del movimiento y la conexión. La canción viene acompañada de un video dirigido por el propio Jared Leto, que es un homenaje a algunos de sus fotógrafos favoritos, como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus o Herb Ritts.

El video muestra a los hermanos Leto cantando frente a la cámara, alternados con imágenes de una mujer lamiendo su pie o una serpiente deslizándose sobre el cuerpo de una modelo. El video cambia de tono hacia el final, mostrando a varios bailarines —y a los propios Jared y Shannon— de repente en color.

“Es una carta de amor al arte, al diseño, a la moda y a las personas extraordinarias que les dan vida”, dice Jared Leto sobre el video. “Es una pieza complementaria y una continuación de un viaje iniciado con Up In The Air, una celebración del movimiento y la conexión, un testimonio del potencial asombroso de las personas que no encajan tan fácilmente en el molde, pero que hacen el mundo mucho más fascinante”.

La lista de canciones completa

El nuevo álbum de Thirty Seconds to Mars incluye un total de 11 canciones, que son las siguientes:

Stuck Life is Beautiful Seasons Get Up Kid Love These Days World On Fire 7 to 1 Never Not Love You Midnight Prayer Lost These Days Avalanche

¿Qué te parece el regreso de Thirty Seconds to Mars? ¿Tienes ganas de escuchar su nuevo álbum? Déjanos tu opinión en los comentarios.