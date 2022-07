Nuevo disco: Titus Andronicus – «The Will to Live»

El próximo 30 de septiembre, a través de Merge Records, podremos escuchar al completo nuevo disco de Titus Andronicus que se titulará The Will to Live. Se trata del primer trabajo de la banda desde que lanzará An Obelisk en 2019, y según cuenta el propio Patrick Stickles en un comunicado, compusieron este trabajo como un intento terapéutico de superar la muerte de su primo y miembro fundador de la banda, Matt “Money” Miller.

Por el momento, podemos escuchar el single adelanto (I’m) Screwed, que llega acompañado por un vídeo dirigido por Ray Concepcion, así como revisar el tracklist completo de este trabajo.

01 My Mother Is Going to Kill Me

02 (I’m) Screwed

03 I Can Not Be Satisfied

04 Bridge and Tunnel

05 Grey Goo

06 Dead Meat

07 An Anomaly

08 Give Me Grief

09 Baby Crazy

10 All Through the Night

11 We’re Coming Back

12 69 Stones

