Nuevo disco: Tom Skinner – «Voices of Bishara»

Tom Skinner, baterista de Smile y Sons of Kemet, ha anunciado un nuevo disco en solitario titulado Voices of Bishara para el próximo 4 de noviembre. El trabajo, que editará con los sellos Brownswood, Nonesuch e International Anthem, es el primero que publica bajo su propio nombre, ya que anteriormente ha lanzado algunos bajo el nombre de Hello Skinny.

Skinner ha compartido la primera canción, titulada Bishara, que se traduce como «buenas noticias» o «portador de buenas noticias» en árabe, haciendo referencia al disco en solitario de 1978 del violonchelista Abdul Wadud, By Myself, lanzado a través de su propio sello Bishara.

Además de la canción, os dejamos el tracklist a continuación:

1. ‘Bishara’

2. ‘Red 2’

3. ‘The Journey’

4. ‘The Day After Tomorrow’

5. ‘Voices (of the Past)’

6. ‘Quiet as It’s Kept’