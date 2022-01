Nuevo disco: Toro y Moi – «Mahal»

Toro y Moi ha anunciado su séptimo álbum de estudio, que se titulará Mahal, y que llegará el 29 de abril a través de Dead Oceans.

Sobre el nuevo disco

Título: Mahal

Fecha de publicación: 29 de abril de 2022

Sello: Dead Oceans

Single de adelanto: No ha estrenado una canción, sino dos: Postman y Magazine.

Sobre las canciones: En el caso de Magazine, ha contado con la colaboración de Salami Rose Joe Louis y su voz.

Ambos temas llegan acompañados de sendos videoclips dirigidos por Kid. Studio y Arlington Lowell, respectivamente.

Toro y Moi – Postman y Magazine

Tracklist de Mahal

1. The Medium (feat. Unknown Mortal Orchestra)

2. Goes By So Fast

3. Magazine (feat. Salami Rose Joe Louis)

4. Postman

5. The Loop

6. Last Year

7. Mississippi

8. Clarity (feat. Sofie)

9. Foreplay

10. Déjà Vu

11. Way Too Hot

12. Millennium (feat. The Mattson 2)

13. Days in Love

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Toro y Moi

Grabando como Toro y Moi, Chaz Bundick es mejor conocido como uno de los líderes de la escena chillwave de finales de los años 00. Pero su discografía abarca fácilmente otros géneros, con Causers of This de 2010 haciendo guiños al hip-hop y Anything in Return de 2013 coqueteando con el R&B. Inicialmente canalizando sus influencias a través de su portátil en su propia casa, Bundick ha ampliado su arsenal para incluir una gama de sintetizadores y pianos, dándole más herramientas para mantenerse prolífico y llevar su música a lugares desconocidos con cada lanzamiento.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.