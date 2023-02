Nuevo disco: Unknown Mortal Orchestra – “V”

Unknown Mortal Orchestra ha revelado el título y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum doble, «V«, el cual saldrá a la venta el 17 de marzo de 2023 bajo el sello Jagjaguwar. Además, el nuevo sencillo de la banda, Layla, cuenta con un video musical dirigido por Vira-Lata y es el primer parte de una serie documental sobre las aventuras de dos mujeres jóvenes.

Sobre el disco

¿Cómo va a titularse? V

¿Cuando saldrá publicado? 17 de Marzo de 2023

¿Qué sello tiene previsto editarlo? Jagjaguwar

¿Cuál fue su último lanzamiento antes de este trabajo? IC-01 Hanoi (2018)

¿Qué nos cuentan sobre el disco? Este nuevo álbum doble está inspirado por clásicos de la música AOR de la Costa Oeste, pop atípico y música hapa haole hawiana, y ha sido escrito por Ruban Nielson. Para ello, ha colaborado con su hermano Kody y su padre Chris Nielson, así como con su colaborador habitual en UMO Jacob Portrait.

¿Dónde se ha grabado? El álbum fue concebido en Palm Springs, California y Hilo, Hawaii.

Sobre el single Layla

¿Tiene videoclip? ¿Sobre qué trata? Sí, el video musical de «Layla» ha sido dirigido por Vira-Lata y es la primera parte de una serie de dos partes que documenta las aventuras de dos jóvenes mujeres.

Tracklist de V

01 The Garden 02 Guilty Pleasures 03 Meshuggah 04 The Widow 05 In the Rear View 06 That Life 07 Layla 08 Shin Ramyun 09 Weekend Run 10 The Beach 11 Nadja 12 Keaukaha 13 I Killed Captain Cook 14 Drag