Nuevo disco: Vince Clarke – «Songs Of Silence»

Vince Clarke, el brillante compositor detrás de bandas legendarias como Erasure, Yazoo y Depeche Mode, ha anunciado los detalles de su primer álbum en solitario, titulado Songs Of Silence, cuyo lanzamiento será el 17 de noviembre a través de Mute Records.

¿Qué hace que Songs Of Silence sea tan especial? Vince Clarke ha decidido adentrarse en el emocionante mundo de Eurorack, un formato modular de sintetizador conocido por sus configuraciones adictivas y aparentemente infinitas. Este álbum instrumental de 10 pistas es un viaje a través de la música ambiental que explora la premisa de los géneros musicales y crea un disco más experimental que sus innumerables éxitos en las listas. Clarke busca desarrollar «un álbum de 10 pistas sin letras de belleza ambiental incategorizable».

Lo más asombroso es que, para la creación de este álbum, Clarke decidió utilizar exclusivamente el Eurorack y mantener cada pista dentro de una sola clave. En un comunicado de prensa, Clarke afirma que «las infinitas variaciones de sonidos que puedes crear con solo un pequeño ajuste de un botón o controlador continúan fascinándome».

El primer sencillo, The Lamentations Of Jeremiah, se construye en torno a Blackleg Miner, una canción folk inglesa del siglo XIX sobre la resistencia obrera. La pista es completamente instrumental y está compuesta en su mayoría por drones ominosos y melancólicos sonidos de violín.

Pero eso no es todo, ya que también podemos disfrutar del impactante video en blanco y negro del director Ebru Yildiz para la canción.

Recordemos que Vince Clarke, uno de los miembros fundadores de Depeche Mode, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Produjo su álbum debut de 1981, Speak & Spell, y fue el principal compositor de la banda, creando éxitos memorables como Just Can’t Get Enough y Dreaming Of Me. Aunque Clarke dejó Depeche Mode poco después, se unió a Alison Moyet para formar el dúo Yaz, que creó un álbum clásico impecable antes de separarse. Desde 1985, Clarke ha sido la mitad de Erasure, quienes siguen en actividad y lanzaron su decimonoveno álbum el año pasado.

Así que, marca tu calendario para el 17 de noviembre y prepárate para sumergirte en el mundo de Songs Of Silence, una obra maestra que solo alguien como Vince Clarke podría crear. Os dejamos con el tracklist: