Nuevo disco: White Lung – «Premonition»

White Lung dirá adiós a su carrera con un nuevo álbum titulado Premonition, que saldrá el 2 de diciembre a través de Domino. El álbum incluirá los singles Date Night y Tomorrow, que ya podemos descubrir acompañados de nuevos videos musicales.

Canciones: Date Night y Tomorrow

Artista: White Lung

Álbum: Premonition

Fecha de publicación: 2 de diciembre

Sello: Domino Records

Lanzamiento anterior: Paradise en 2016

Sobre el disco: Fue producido por su habitual colaborador Jesse Gander y grabado en su ciudad natal de Vancouver. «Grabamos este álbum hace cuatro años y en ese tiempo cada una de nuestras vidas ha crecido y cambiado mucho. Sentimos que este disco era el punto final correcto y estamos felices de que las canciones finalmente se publiquen», afirma la banda en un comunicado.

Tracklist:

01 Hysteric

02 Date Night

03 Tomorrow

04 Under Glass

05 Mountain

06 If You’re Gone

07 Girl

08 Bird

09 One Day

10 Winter