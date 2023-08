Nuevo disco: Wild Nothing – «Hold»

Wild Nothing está listo para lanzar su primer álbum en cinco años, titulado Hold, que verá la luz el 27 de octubre a través del sello discográfico Captured Tracks.

El primer sencillo de este esperado álbum es la canción titulada Headlights On, que cuenta con la colaboración de la talentosa artista Hatchie. Además, para complementar esta cautivadora pista, se ha lanzado un videoclip dirigido por Nathan Castiel, conocido por su trabajo con artistas como Remi Wolf, Hatchie y Model/Actriz.

La producción de Hold estuvo a cargo de Jack Tatum, el cerebro creativo detrás de Wild Nothing. Este álbum marca el regreso de Tatum a la autoproducción, algo que no hacía desde su álbum debut en 2010. La mezcla del disco fue realizada por Geoff Swan, conocido por su trabajo con artistas como Caroline Polachek y Charli XCX.

Hold cuenta con una impresionante lista de colaboradores, incluyendo a Molly Burch, Becca Mancari, Tommy Davidson de Beach Fossils, la ya mencionada Hatchie, y la esposa de Tatum, Dana. Esta diversa gama de talento seguramente contribuirá a la riqueza sonora y a la variedad de perspectivas presentes en el álbum.

En una declaración sobre el álbum, Tatum compartió: «He convivido con este disco durante mucho tiempo, así que naturalmente estoy emocionado y aprehensivo por dejarlo ver la luz. Es mi primer álbum como padre, mi primer álbum autoproducido desde mi debut en 2010. Trata temas existenciales pero no siempre se toma demasiado en serio a sí mismo. No le teme al pop, pero con suerte tampoco le teme a ser extraño. Se divierte, se pone triste, reflexiona en los momentos tranquilos y abraza aquellos que son másruidosos. Soy yo haciendo lo que amo y sintiéndome agradecido por ello».

En relación a la canción principal del álbum, Tatum expresó: «Esta canción fue increíblemente catártica para mí. Es una canción sobre llegar al momento más frágil de una relación y aún tratar de encontrar la más pequeña rendija abierta que pueda llevarte de vuelta a esa persona. Musicalmente, me atrajo algo que se sintiera muy centrado en el cuerpo y que pudiera ayudarme a salir de mis propios patrones de pensamiento repetitivos. Es una pista impulsiva y esperanzadora que actúa como una válvula de escape, pero la melancolía que inspiró la canción sigue intacta».

El listado de canciones de Hold ofrece una emocionante variedad de títulos, incluyendo pistas como Basement El Dorado, The Bodybuilder y Pulling Down the Moon (Before You) en un tracklist que dejamos completo a continuación:

01. Headlights On

02. Basement El Dorado

03. The Bodybuilder

04. Suburban Solutions

05. Presidio

06. Dial Tone

07. Histrion

08. Prima

09. Alex

10. Little Chaos

11. Pulling Down the Moon (Before You)