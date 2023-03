Nuevo documental: Devo – «Devo»

El director Chris Smith, conocido por sus documentales American Movie y Fyre, está preparando una película sobre la banda estadounidense de rock Devo. Se trata del primer filme autorizado por el grupo, que se formó en 1973 y alcanzó la fama con el tema Whip It en 1980. El documental, titulado Devo, repasará la trayectoria de los músicos, que mezclaban ciencia ficción, humor surrealista y crítica social en sus canciones y espectáculos. La película incluirá entrevistas y material de archivo inédito, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno.

Sobre el documental

Título: Devo

Fecha de estreno: Aún no se ha anunciado.

¿Quién lo ha dirigido? Chris Smith

¿De qué trata? De la carrera musical y artística de Devo, una banda estadounidense de rock que se caracterizó por su estilo innovador y su concepto de “de-evolución”.

¿Qué nos cuentan sobre el documental? El director Chris Smith ha declarado que “Devo fue una gran influencia para mí. Su enfoque de la música, el cine, el video y el arte era algo que nunca había visto antes y fue una de las influencias artísticas más formativas que me mostraron que había formas completamente nuevas de ver las cosas”.

Por su parte, Warner Music Entertainment y Fremantle Documentaries han afirmado que “Devo se formó en 1973 como artistas de performance, desilusionados y radicalizados por el tiroteo en Kent State donde eran estudiantes. Su arte era un comentario sobre la corrupción en Estados Unidos, un supuesto ‘embrutecimiento’ de toda una generación por los medios de comunicación y la mercantilización de una sociedad envenenada”.

Sobre la banda: Devo se originó en las ciudades de Kent y Akron, en el estado de Ohio, a principios de los años 70. Su formación clásica estaba compuesta por dos parejas de hermanos, los Mothersbaugh (Mark y Bob) y los Casale (Gerald y Bob), junto con Alan Myers. El nombre Devo viene del concepto de “de-evolución”, que planteaba que en lugar de seguir evolucionando, la humanidad había comenzado a retroceder. Su música y sus escenarios teatrales mezclaban temas kitsch de ciencia ficción y humor surrealista sin expresión. Su primer álbum fue Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!, lanzado en 1978. Su mayor éxito fue Whip It, incluido en el álbum Freedom of Choice de 1980. La banda se separó en 1991, pero se reunió en 1996 y sigue activa hasta hoy. En 2020 fueron nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll.