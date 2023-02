Nuevo documental: Moby – «Punk Rock Vegan Movie»

Si pensabas que el punk rock y el veganismo no tenían nada que ver, te equivocabas. Moby nos lo demuestra con su nuevo documental Punk Rock Vegan Movie, que acaba de estrenar en su canal de YouTube y en su web oficial.

¿De qué trata el documental?

El documental, que dura poco más de una hora, nos cuenta “la sorprendente historia del punk rock y el activismo por los derechos de los animales” a través de entrevistas con algunos de los artistas más influyentes del género que han adoptado el veganismo como forma de vida.

¿Quiénes aparecen en el documental?

El documental presenta entrevistas con algunos de los músicos más influyentes del punk rock que son veganos, como Rob Zombie, Dave Navarro, Ian MacKaye y otros. El documental también muestra imágenes de archivo de bandas legendarias como Bad Brains, Black Flag, The Clash, The Ramones y más, así como escenas de protestas y manifestaciones por los derechos de los animales.

¿Qué relación hay entre el punk rock y el veganismo?

El documental nos explica cómo el punk rock inspiró a Moby y a muchos otros artistas a cuestionar el sistema y a tomar conciencia de la crueldad que sufren los animales en la industria alimentaria, la moda, el entretenimiento y la experimentación. El documental también nos muestra los beneficios del veganismo para la salud, el medio ambiente y la ética.

¿Qué dice Moby sobre el documental?

Moby dijo en una entrevista que “el punk rock me enseñó a cuestionar todo, a no aceptar las cosas como son, a ser escéptico y a buscar la verdad”. También dijo que “el veganismo es la extensión lógica del punk rock, porque el punk rock es rebelarse contra el sistema y el veganismo es rebelarse contra el sistema más grande y más cruel que existe, que es el sistema que explota y mata a los animales”.

¿Dónde se puede ver el documental?

El documental se puede ver gratis en el canal de YouTube de Moby o en la web oficial del documental. El documental también tiene un tráiler que muestra algunos fragmentos de las entrevistas y de las imágenes de archivo, así como algunas canciones de Moby y de otras bandas de punk rock.

¿Quién es Moby?

Moby es un músico, productor, DJ y activista vegano que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Su álbum más exitoso es Play de 1999, que contiene canciones como Porcelain, Natural Blues y Why Does My Heart Feel So Bad?, que combinan el techno, el ambient, el rock y el soul con muestras de música gospel y blues.

Si te gusta el punk rock, el veganismo o simplemente quieres conocer más sobre la vida y la obra de Moby, no te pierdas Punk Rock Vegan Movie, un documental que te hará pensar, sentir y bailar.

¿Qué te ha parecido el documental? ¿Te ha sorprendido la conexión entre el punk rock y el veganismo? ¿Qué otras bandas de punk rock son veganas? Déjanos tus comentarios y comparte este artículo con tus amigos.