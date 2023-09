Nuevo documental: «Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird»

En tan solo unas semanas, podremos disfrutar de un viaje fascinante por la historia de dos leyendas musicales, y es que acaba de ser anunciado el documental Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird, que narra la relación entre los compañeros de banda de The Mars Volta y At The Drive-In, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López.

El documental, que promete ser una joya para los fans de ambas bandas, también explora la historia de ambas agrupaciones a lo largo de las décadas. ¿La guinda del pastel? La mayoría del metraje proviene de la propia cámara de Omar Rodríguez-López, quien ha capturado momentos clave durante los últimos 20 años.

La descripción oficial de la película dice: «Una película que traza la relación artística y personal entre dos artistas que definieron una era, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In/The Mars Volta), contada casi en su totalidad a través de cientos de horas de metraje autograbado por Omar durante las últimas cuatro décadas».

Si eres un seguidor acérrimo de estas leyendas musicales, esta película es un evento que no querrás perderte. El documental se estrenará en el Raindance Film Festival en el Reino Unido el 28 de octubre. Por el momento, no se han anunciado detalles sobre su lanzamiento en otros lugares, pero seguramente llegará a un público internacional ansioso. ¡Estaremos atentos!