Nuevo edición: Taylor Swift – «Midnights (Til Dawn Edition)»

La cantante pop sorprende a sus fans con una nueva versión de su décimo álbum, que incluye dos canciones inéditas y una pista exclusiva para los asistentes a sus conciertos.

Karma con Ice Spice y Snow on the Beach con más Lana

Taylor Swift no se cansa de dar alegrías a sus seguidores. Después de publicar el pasado octubre su aclamado álbum Midnights, una vuelta al pop más luminoso y bailable, la artista ha anunciado hoy (24 de mayo) una nueva edición deluxe del mismo, titulada Midnights (Til Dawn Edition).

El álbum ampliado saldrá mañana (25 de mayo) a la medianoche y contará con una colaboración con Ice Spice en una nueva versión de Karma, así como una regrabación de Snow on the Beach con “más” Lana Del Rey.

La propia Swift ha compartido la noticia en su cuenta de Twitter, donde ha expresado su admiración por Ice Spice, a quien considera “la artista a seguir”. También ha revelado que ella y Lana Del Rey volvieron al estudio para grabar más partes de la canción Snow on the Beach, que ya contaba con la voz de la neoyorquina en la versión original.

Una pista exclusiva para los fans de Nueva Jersey

Pero eso no es todo. Swift también ha anunciado que los fans que asistan a los conciertos en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, podrán comprar una edición especial en CD que incluye una canción inédita del vault de Midnights, llamada You’re Losing Me.

Además, la edición digital tendrá también la canción Hits Different, que hasta ahora solo estaba disponible en la versión de Target de Midnights.

Swift está actualmente en plena gira Eras, un espectáculo que repasa toda su trayectoria musical desde sus inicios country hasta sus últimos éxitos pop. La próxima parada será precisamente en Nueva Jersey, donde ofrecerá tres conciertos consecutivos esta semana (26, 27 y 28 de mayo).

Un álbum aclamado por la crítica y el público

Midnights es el décimo álbum de estudio de Taylor Swift y el primero que publica tras su exitoso proyecto de regrabación de sus antiguos discos. El álbum se caracteriza por un sonido pop brillante y optimista, con influencias del synth-pop, el disco y el electropop.

El álbum ha recibido elogios tanto de la crítica como del público, que lo han considerado un regreso triunfal al pop puro tras sus creaciones más intimistas y folk durante el confinamiento. Entre las canciones más destacadas se encuentran Midnight Sky, 3am, Snow on the Beach y You’re On Your Own, Kid.