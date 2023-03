Nuevo EP: Angel Olsen – «Forever Means»

Angel Olsen ha sorprendido a sus fans con el anuncio de un nuevo EP que llevará por nombre Forever Means. El trabajo contendrá cuatro canciones producidas y mezcladas por Jonathan Wilson, y saldrá a la venta el 14 de abril a través del sello Jagjaguwar. Según un comunicado de prensa, el EP estará formado por canciones de las sesiones de grabación de su último álbum Big Time que “comparten un tema común: dentro de la sabiduría nacida de las dos estrellas gemelas del dolor y el amor viene la realización de que no hay una meta fija, ningún destino o punto final estático en la vida mientras la estás viviendo”.

Olsen ha añadido que «significa permanecer curioso, nunca dejarte a ti mismo pensar que has terminado de aprender o explorar, mientras intentas también ser amable y honesto”.

El primer adelanto del EP es Nothing’s Free, una canción que habla sobre cómo Olsen ha aceptado su identidad y su sexualidad después de años de lucha interna. La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Rena Johnson, en el que se muestra a la artista en diferentes escenarios naturales y urbanos. Nothing’s Free sigue la estela de los anteriores singles de Olsen, como Big Time, All Mirrors o Shut Up Kiss Me.