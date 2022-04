Nuevo EP: Anna Calvi – «Tommy»

Anna Calvi ha anunciado un nuevo EP titulado Tommy, que se publicará el próximo 6 de mayo y que incluirá cinco nuevas canciones, entra las que se encuentra este Ain’t No Grave que hoy nos presenta.

Se trata de uno de los dos temas incluidos en la BSO de Peaky Blinders, de la que Calvi se ha encargado en las temporadas 5 y 6, junto con Burning Down. Asimismo, incluye una versión de Red Right Hand, inicialmente compuesto por Nick Cave & The Bad Seeds.

Anna Calvi – Ain’t No Grave

Tracklist de Anna Calvi – Tommy

01 “Ain’t No Grave”

02 “Burning Down”

03 “Red Right Hand”

04 “All The Tired Horses”

