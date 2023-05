Nuevo EP: Body/Head – «Come On»

El dúo experimental formado por Kim Gordon y Bill Nace ha lanzado por sorpresa un nuevo EP titulado Come On. El trabajo consta de cuatro temas que combinan las guitarras distorsionadas de Nace con el bajo y la voz de Gordon, creando una atmósfera oscura e hipnótica.

¿Quiénes son Body/Head?

Body/Head es el proyecto musical que iniciaron Kim Gordon y Bill Nace en 2012, tras la separación de Sonic Youth, la mítica banda de rock alternativo en la que Gordon fue bajista, guitarrista y vocalista durante 30 años. Body/Head se caracteriza por su sonido experimental, basado en la improvisación y el ruido.

El dúo debutó con el álbum Coming Apart en 2013, al que le siguió The Switch en 2018. En 2021, colaboraron con el artista de noise Aaron Dilloway para lanzar un disco conjunto bajo el nombre de Body/Dilloway/Head. Además, Gordon ha publicado dos álbumes en solitario: No Home Record en 2019 y Sketch Artist en 2020.

¿Dónde se puede escuchar Come On?

El nuevo EP de Body/Head se puede escuchar en streaming a través de Bandcamp, donde también se puede comprar la edición limitada en vinilo. Sin embargo, esta última se ha agotado rápidamente, por lo que habrá que esperar a que haya nuevas existencias.

Come On es un trabajo breve pero intenso, que muestra la química entre Gordon y Nace a la hora de crear paisajes sonoros envolventes y desafiantes. Los cuatro temas que lo componen son: Come On, Got Lost, Tripping y Bites Her Tender Mind. Cada uno de ellos tiene una personalidad propia, pero todos comparten una estética minimalista y abrasiva.

¿Qué opinan los fans y la crítica?

El lanzamiento sorpresa de Come On ha causado una gran expectación entre los fans y la crítica especializada, que han alabado el trabajo de Body/Head. Algunos medios como NME, Stereogum o Consequence han destacado la originalidad y la fuerza del EP, así como la capacidad de Gordon y Nace para reinventarse y explorar nuevos territorios musicales.

Los seguidores del dúo también han expresado su entusiasmo en las redes sociales, donde han compartido sus impresiones y sus canciones favoritas del EP. Muchos han aprovechado para recordar la trayectoria de Gordon como una de las mujeres más influyentes e inspiradoras del rock alternativo, que ha sabido abrirse paso en un mundo predominantemente masculino sin renunciar a sus ideas ni a su imagen.

¿Qué podemos esperar de Body/Head en el futuro?

Por el momento, no se sabe si Body/Head tiene previsto lanzar más material o realizar alguna gira para presentar su nuevo EP. Lo que sí está claro es que el dúo no deja de sorprendernos con su creatividad y su talento, y que seguiremos atentos a sus próximos movimientos.

Si te gusta el rock experimental y el noise, no puedes perderte Come On, el nuevo EP de Body/Head. Y si quieres conocer más sobre Kim Gordon, te recomendamos que leas su autobiografía La chica del grupo, donde narra sus experiencias como artista, música y mujer en el mundo del rock.