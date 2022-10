«En realidad, sabemos lo que sucede cuando mueres, pero luego nadie sabe lo que nos espera»

COACH PARTY

Cuando vi por primera vez el título de este EP me vino a la cabeza una secuencia de la película Matrix, cuando Morfeo le plantea a Neo «¿Qué es lo real? Nada es real (…) Todo es un sueño» (síndrome de solipsismo). Partiendo de ello Coach Party nos muestra también algo parecido al decir que «allí donde afloran las flores, todos sueñan», lo que viene a significar que toda perfección es posible en lo irreal pero la realidad no es asi. El lanzamiento de este EP viene dado por Chess Club Records (Los Registros del club de ajedrez).

Sobre la banda

Como nombre Coach Party es un curioso juego de palabras inglesas que pueden interpretarse como la ‘fiesta del entrenador’ o como ‘un grupo de personas que viajan juntas y alegres en un autocar’. Partiendo de esta doble premisa llegamos a entender que nos encontramos ante una formación con cierta filosofía hedonista que busca en la musica un divertimento compensatorio para disminuir el dolor que domina entre las personas.

En realidad, se trata de una banda muy reciente, pero con las ideas muy claras. Arrancaron en el complejo 2021 como una propuesta indie de la Isla de Wight (UK), célebre por ser el lugar donde se emplazaron los macro festivales hippies acaecidos entre 1968 y 1970. La banda se mantiene integrada por Stephanie Norris (guitar), Guy Page (drums), Jessica Eastwood (vocals and bass) y Joe Perry (guitar). Recordemos que 2021 estuvo marcado por diversos acontecimientos insólitos como el asalto al Capitolio, la borrasca Filomena, la erupción volcánica en La Palma y la pandemia vírica que puso en jaque a toda la población mundial. Dentro de esta tremenda negatividad, surgió Coach Party.

¿Cómo suenan?

No es facil definirlos musicalmente, pero los miembros de Coach Party se sienten atraídos por Nirvana, Sonic Youth, The Strokes, Wolf Alice, The Big Moon y Tame Impala. No obstante, tienen su propio sonido, un indie divertido y fusionado con arreglos pop experimentales. Ellos mismos lo manifiestan de esta forma «Solo queremos superar lo que hemos hecho antes, decir lo que queremos decir y divertirnos haciéndolo La música nos lo facilita».

Discografía

De momento han lanzado 2 EP y algunos sencillos extraídos de ambos: After Party (2021) y Nothing Is Real (2022). El primero contiene 6 pistas: Can’t Talk Won’t, Crying Makes Me Tired, Really Ok On My Own, Everybody Hates Me, I’m Sad y Sweetheart. Mientras que el segundo abarca 5 temas: FLAG (Feel Like A Girl), Shit TV, 3 Kisses, Weird Me Out y Nothing Is Real. El primero, segundo y cuarto temas también se han lanzado en video.

Las letras del EP

Estamos ante un lírica emotiva, con un aire melodramático y cierta ironía, este último un componente busca equilibrar la angustia y el aislamiento que sufren las personas en un mundo resquebrajado y controlado.

FLAG es una canción para aquellos que saben lo que es sentirse inseguro, cosificado o herido por alguien. Te lleva al punto en el que harás cualquier cosa para proteger a las personas que te rodean: «Nunca sabes dónde está la línea / ¿Cuándo te convertiste en este monstruo obsesivo? / Quiero lastimarte tanto como tú me lastimaste a mí».

Shit TV nos habla de la vaciedad y adoctrinamiento de los medios televisivos: «la televisión de mierda llena mi cabeza con nada. Es lo que nos cuentan sobre esta maldita píldora que pueda adormecer la forma en que puedes pensar y sentir».

3 Kisses narra ese amor que nunca debe detenerse, aunque existan barreras: «Nada importa cuando estamos juntos / El vidrio no es una barrera / Te esperaré siempre».

Weird Me Out es un tema que nos indica que no debemos tomarnos demasiado en serio los estándares establecidos por los medios de comunicación. En base a ello y alegóricamente trata sobre el deseo de cambiar a alguien (o a ti mismo) para que se ajuste a la imagen de una relación perfecta, pero también dar un paso atrás para dejar toda comparación con ideales prefabricados.

Nothing Is Real es la lucha con todo y con uno mismo, porque aquello que nos circunda nos engaña y por ello hay que salir del maldito espejismo: «No quiero pelear, pero me están agotando mi energía / Quiero cruzar la tierra donde nada es real y nada puede hacerte decidir / Allí, donde todas tus deudas son borradas y la miseria y el dolor que llevaste».

Otros éxitos (2021)

Concluyendo

Coach Party ha descrito en varias ocasiones que la vida en su lugar de origen, la Isla de Wight, es «un gran lugar para vivir, pero al mismo tiempo un espacio frustrante para hacerlo». Estos contrastes y emociones agridulces surgen y se drenan en Nothing Is Real, un album que reúne un dinámico razonamiento de optimismo pero también un trasfondo de fragilidad, consternación y furia. Tal como lo define la propia líder de la banda Jess Eastwood: «La vida ya es lo suficientemente complicada y si tienes algo que decir, no hay mejor manera que simplemente incluirlo en una canción independiente».

Próximos Conciertos

Actualmente Coach Party está de gira por Reino Unido pero tiene 6 conciertos próximos: Brighton (Unknown venue), Southampton (The Joiners), Newport (Le Pub), Nottingham (The Bodega), Manchester (The Deaf Institute) y Hertford (Hertford Corn Exchange). No tienen previsto actuar en España.

