Nuevo EP: Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) y Damon Reece – «Sun’s Signature»

Elizabeth Fraser, cantante de Cocteau Twins, lanzará un EP su socio Damon Reece para el Record Store Day, que este año se celebrará el 23 de abril, bajo el nombre Sun’s Signature.

Incluirá un total de cinco canciones en un vinilo de 12″ que editará el sello Partisan Records y que llevarán títulos como Underwater (igual que el single que lanzó en 2000), Golden Air y Make Lovely the Day.

En los últimos años, Fraser ha grabado con Oneohtrix Point Never y Jónsi, ha actuado con Massive Attack para algunos conciertos de la gira de aniversario Mezzanine y ha puesto música para series como The Nightmare Worlds of H.G. Wells.

Por su parte, Reece es conocido por sus colaboraciones a la batería con Massive Attack, Spiritualized y muchos más.

No podemos escuchar adelanto alguno por el momento, pero sí ver el tracklist del EP.

Sun’s Signature EP:

01 Underwater

02 Golden Air

03 Bluedusk

04 Apples

05 Make Lovely the Day

