Nuevo EP: Julien Baker – «B-Sides»

Julien Baker ha anunciado un nuevo EP titulado B-Sides, cuya publicación está prevista para el 21 de julio a través de Matador.

Este nuevo lanzamiento incluirá tres canciones extraídas de las sesiones de grabación que Baker llevó a cabo para Little Oblivions, su último disco publicado el año pasado.

Para presentarlo, Baker ha compartido el primer single de este B-Sides, que ha titulado Guthrie, y que seguro que sonará en la gira que llevará a cabo próximamente junto a Sharon Van Etten y Angel Olsen.

Sobre Julien Baker

En las canciones de Julien Baker apenas hay instrumentos más allá del murmullo desolado de una guitarra eléctrica o las tenues notas de un piano. Pero eso es todo lo que la cantautora de Tennessee necesita. Su inconfundible voz se ocupa del resto. Tras unos años al frente de la banda de noise-pop Forrister, Baker debutó con Turn Out the Lights, un álbum fascinante lleno de canciones que transforman meditaciones íntimas en declaraciones universales. Y, aunque el suyo es un talento que florece en entornos solitarios, boygenius, el trío en el que colabora con Phoebe Bridgers y Lucy Dacus, revela un lado más luminoso pero no menos apasionante de su personalidad.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

