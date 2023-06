Nuevo EP: Metallica – «The Amsterdam Sessions»

La legendaria banda de metal Metallica ha lanzado un nuevo EP en directo, titulado The Amsterdam Sessions, que recoge cuatro canciones grabadas en abril en los Ready Set Studios de Ámsterdam. El EP incluye dos temas de su último disco, 72 Seasons, y dos clásicos imprescindibles de su repertorio: Master Of Puppets y Nothing Else Matters.

The Amsterdam Sessions ya está disponible y se puede escuchar en exclusiva a través de Amazon Music. Además, Metallica ha compartido el vídeo en directo de una de las canciones del EP, If Darkness Had A Son, que puedes ver al comienzo de la noticia.

72 Seasons, el undécimo álbum de estudio de Metallica

Metallica publicaron su undécimo álbum de estudio, 72 Seasons, en abril de este año a través de su propio sello, Blackened. La banda está terminando su actual gira europea este julio, y luego se embarcará en una extensa gira por Estados Unidos desde agosto hasta noviembre.

Metallica iniciarán la segunda parte europea de la gira de 72 Seasons en mayo de 2024, que concluirá en julio del mismo año.