Nuevo EP: Spoon – «Memory Dust»

La banda de rock alternativo Spoon no para de sorprendernos con su prolífica carrera musical. Después de lanzar en 2022 su décimo álbum de estudio, Lucifer on the Sofa, y su versión dub, Lucifer on the Moon, el grupo liderado por Britt Daniel ha anunciado la llegada de un nuevo EP para este año. Se trata de Memory Dust, un trabajo que contiene tres temas que se gestaron durante las sesiones de Lucifer on the Sofa, pero que tienen una personalidad propia.

Sugar Babies, el primer adelanto

El primer sencillo que se ha dado a conocer del EP es Sugar Babies, una canción que combina el rock con el humor y la crítica social. Con un estribillo pegadizo y una letra sarcástica, Spoon nos habla de los jóvenes que buscan relaciones con personas mayores a cambio de dinero o regalos. La canción ya está disponible en las plataformas digitales y puedes escucharla a continuación.

Dos canciones más para completar el EP

Además de Sugar Babies, el EP incluye otras dos canciones que demuestran la versatilidad y la creatividad de Spoon. Por un lado, tenemos Silver Girl, un tema que no sabemos mucho sobre él, pero que seguro que nos sorprende con su sonido y su letra. Por otro lado, tenemos una versión del clásico de Bo Diddley She’s Fine, She’s Mine, una canción de blues-rock que Spoon ha reinterpretado con su estilo propio.

Memory Dust saldrá a la venta el 13 de junio a través de Matador Records y ya se puede reservar en formato digital o físico.

Una gira por Europa y Estados Unidos

Pero eso no es todo. Spoon también ha anunciado su agenda de conciertos para este año, que les llevará a tocar por diferentes ciudades de Europa y Estados Unidos. La banda compartirá escenario con dos grandes nombres del rock: los Black Keys y Weezer. Sin duda, una oportunidad única para ver a tres bandas legendarias en un mismo cartel.

La gira comenzará el 27 de mayo en Texas y terminará el 14 de septiembre en Washington DC. Entre medias, Spoon visitará países como Noruega, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Holanda, España y Portugal. Si quieres ver a Spoon en directo, no te pierdas las fechas y los lugares de sus conciertos.

Spoon es una banda que lleva más de 25 años en la escena musical y que ha sabido reinventarse y experimentar con diferentes géneros y sonidos. Con Memory Dust nos ofrecen un nuevo aperitivo de su talento y su originalidad. ¿Te lo vas a perder?