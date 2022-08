Nuevo EP: The Wombats – «Is This What It Feels Like To Feel Like This?»

Tras el éxito de su último trabajo, The Wombats quieren aprovechar la buena racha y van a sacar un nuevo EP titulado Is This What It Feels Like To Feel Like This?, que incluirá 6 canciones y saldrá a la venta el 18 de noviembre a través de AWAL Records.

Aunque aún nos quedan unos meses para que escucharlo al completo, ya tenemos un primer avance con la canción que da título a este nuevo lanzamiento, acompañada por un sencillo videoclip. Al respecto de la inspiración para este tema, el líder del grupo Matt Murphy ha declarado lo siguiente: «Recuerdo pasar frente a un hotel extremadamente deteriorado y preguntarme qué diablos podría estar pasando allí, y ahí nació esta canción. Se trata de atrapar a alguien en una situación comprometida que es muy inusual para su carácter específico y es mucho más apropiado para el tuyo”.

En cuanto al EP al completo, ha sido producido en gran parte por el bajista Tord Øverland Knudsen en su estudio de Noruega tras las sesiones de grabación en el Reino Unido que fueron coproducidas por Knudsen, Murph y el baterista Dan Haggis.

Os dejamos con este primer vídeo y el tracklist completo a continuación.

1. ‘I Think My Mind Has Made Its Mind Up’

2. ‘Dressed To Kill’

3. ‘Demon’

4. ‘Is This What It Feels Like To Feel Like This?’

5. ‘Same Old Damage’

6. ‘Good Idea At The Time’

Sobre The Wombats

The Wombats son un soplo de aire fresco en la escena indie rock británica. Su debut de 2007, el efervescente A Guide to Love Loss & Desperation, era una pegadiza combinación de estribillos britpop, ritmos new wave y un sonido que debía tanto a New Order y Happy Mondays como a Stone Roses y Oasis. En álbumes posteriores, el trío de Liverpool tomó caminos más ambiciosos en lo musical y más introspectivos en el concepto, pero siempre se ha mantenido fiel a una manera de entender el rock como expresión lúdica, artística y emocional en iguales proporciones.

Discografía de The Wombats

A Guide to Love, Loss & Desperation (2007)

This Modern Glitch (2011)

Glitterbug (2015)

Beautiful People Will Ruin Your Life (2018)

Fix Yourself, Not the World (2022)

