Nuevo EP: Wolf Alice – «Blue Lullaby»

Wolf Alice ha anunciado que publicarán un nuevo EP con versiones de canciones de cuna de algunos de los temas incluidos en su álbum Blue Weekend. Este original lanzamiento tendrá lugar el 24 de junio a través de Dirty Hit.

Titulado Blue Lullaby, incluirá estas nuevas versiones de ‘No Hard Feelings’, ‘Lipstick On The Glass’, ‘How Can I Make It OK?’ y ‘The Last Man On Earth’, que han elegido como adelanto para que nos hagamos una idea de lo que podemos esperar.

Wolf Alice – The Last Man On Earth (Lullaby Version)

Tracklist de Wolf Alice – Blue Lullaby

‘No Hard Feelings’ ‘Lipstick On The Glass’ ‘How Can I Make It OK?’ ‘The Last Man On Earth’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!