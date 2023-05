Nuevo libro: Black Thought – «The Upcycled Self: A Memoir on the Art of Becoming Who We Are»

El rapero y cantante Black Thought, conocido por ser el líder del grupo The Roots, ha anunciado su primer libro de memorias titulado The Upcycled Self: A Memoir on the Art of Becoming Who We Are. El libro saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre a través del sello One World.

Un viaje por su vida y su arte

En este libro, Black Thought nos invita a acompañarlo en un viaje por su vida y su arte, desde su infancia marcada por el fuego y la muerte, hasta su madurez como uno de los raperos más respetados y aclamados de la escena hip hop.

El libro está estructurado en viñetas, que se centran en las cuatro relaciones poderosas que moldearon su personalidad y su creatividad: con su madre, con su padre, con su ciudad natal de Filadelfia y con la música.

A través de estas historias, Black Thought explora las preguntas que todos nos hacemos sobre nuestros años formativos: ¿Cómo podemos ver la historia de nuestra juventud con claridad? ¿Cómo usamos esa historia para entender quiénes hemos llegado a ser? ¿Cómo perdonamos a las personas que nos amaron y nos hirieron? ¿Cómo redescubrimos y honramos nuestros primeros sueños? ¿Y finalmente, qué llevamos adelante, qué transmitimos, qué dejamos atrás?

Un concepto innovador: el “upcycling”

El título del libro hace referencia al concepto de “upcycling”, que es el proceso de transformar materiales desechados o inútiles en algo nuevo y valioso. El libro revela cómo Black Thought usó el rap como una forma de “upcycling” sus experiencias traumáticas y convertirlas en arte.

El rapero explica que el “upcycling” es una metáfora de cómo podemos reinventarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo: “Creo que todos tenemos la capacidad de convertirnos en lo que queremos ser. No importa lo que hayamos vivido o lo que hayamos perdido. Podemos tomar esos fragmentos rotos y crear algo hermoso con ellos”.

Un equipo de lujo

El libro es el resultado de una colaboración entre Black Thought y el escritor Adam Bradley, quien ha coescrito libros con Jay-Z y Common. El libro cuenta también con una introducción del escritor y activista Ta-Nehisi Coates, quien describe a Black Thought como “uno de los mejores raperos vivos”. Además, el libro incluye ilustraciones del artista visual Hank Willis Thomas.

El editor Chris Jackson ha elogiado el libro como “una obra maestra literaria” que muestra la “mente brillante” y el “corazón generoso” de Black Thought. Jackson ha dicho que el libro es “una celebración del poder transformador del arte y una invitación a todos nosotros a reimaginar nuestras vidas”.

Un rapero multifacético

Este es el segundo libro de memorias de Black Thought, después de su original de Audible de 2021, 7 Years, que reflexionaba sobre su vida y carrera en segmentos de siete años. Además de ser el líder de The Roots, el grupo residente del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Black Thought también ha desarrollado una exitosa carrera como actor, participando en series como The Deuce y Godfather of Harlem.

El próximo mes, The Roots serán los anfitriones de la edición 2023 del Roots Picnic, donde compartirán cartel con Diddy y Ms. Lauryn Hill. El festival se celebrará del 2 al 4 de junio.

The Upcycled Self: A Memoir on the Art of Becoming Who We Are ya está disponible para reservar en las principales plataformas digitales. Si eres fan de Black Thought o del hip hop en general, no te pierdas esta oportunidad de conocer más sobre uno de los artistas más influyentes y originales del género.