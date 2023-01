Nuevo libro: Paul McCartney – «1964: Eyes of the Storm»

La leyenda beatle de Liverpool, Paul McCartney, ha compartido con sus fans la noticia del lanzamiento de su nuevo libro fotográfico 1964: Eyes of the Storm.

Se trata de una colección de 275 fotografías del artista, tomadas durante los principios de la Beatlemanía. Cuenta con imágenes inéditas de entre finales de 1963 y principios de 1964, momento en el que Los Beatles se convertían en un fenómeno a nivel mundial.

El 13 de junio podremos disfrutar de esta magnífica recopilación de instantáneas. Estas imágenes representan el primer viaje de la banda británica compartiendo su música por ciudades como Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington D.C. o Miami.

Entre las páginas de 1964: Eyes of the Storm podremos encontrar retratos nunca antes vistos de John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. También descubriremos un prólogo del propio McCartney, una introducción de la historiadora de Harvard y ensayista del New Yorker Jill Lepore, un prefacio de Nicholas Cullinan, director de la National Portrait Gallery de Londres, y un ensayo de Rosie Broadley.

El proceso de creación de este nuevo libre comenzó durante 2020, cuando el artista encontró casi 1.000 fotografías del grupo, según explica él mismo: “Cualquiera que redescubra una reliquia personal o un tesoro familiar se inunda instantáneamente de recuerdos y emociones, que luego desencadenan asociaciones enterradas en la bruma del tiempo. Esta fue exactamente mi experiencia al ver estas fotos. Todas tomadas durante un intenso período de viaje de tres meses, que culminó en febrero de 1964.

Fue una sensación maravillosa ser sumergido de nuevo en esa época. Aquí estaba mi propio repertorio de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de Los Beatles en seis ciudades, comenzando en Liverpool y Londres, seguido de París (donde John y yo habíamos hecho autostop tres años antes), y luego lo que considerábamos el gran momento, nuestra primera visita como grupo a Estados Unidos.”

Aquí os dejamos un pequeño avance de ‘1964: Eyes of the Storm’: