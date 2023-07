Nuevo podcast: Paul McCartney – «McCartney: A Life In Lyrics»

Muy pronto, podremos descubrir todos los secretos detrás de las canciones más emblemáticas de Sir Paul McCartney en su nuevo podcast McCartney: A Life In Lyrics.

Cada episodio de este esperado podcast se centrará en una sola canción de su extenso repertorio, abarcando desde su trabajo en The Beatles y Wings hasta su carrera en solitario. La primera temporada contará con joyas musicales como Eleanor Rigby, Let It Be y Live and Let Die, entre otras, desmenuzadas por el propio Macca.

Co-producido por Pushkin Industries e iHeartPodcasts, McCartney: A Life In Lyrics promete ser un viaje sonoro sin precedentes. Su fecha de lanzamiento está programada para el 20 de septiembre de 2023. ¿Dónde podrás disfrutarlo? ¡En todas partes! Podrás acceder a la temporada completa a través de Pushkin+ y también disfrutar de un episodio nuevo cada semana en plataformas como iHeartRadio, Apple, Spotify y muchas más.

Pero eso no es todo, porque después de la primera temporada, habrá una segunda temporada con otros 12 episodios listos para ser lanzados en febrero de 2024. Será una oportunidad única para adentrarte en la mente musical de Paul McCartney y conocer las historias que hay detrás de sus letras cautivadoras.

No te pierdas esta experiencia sonora imperdible y acompaña a McCartney en un viaje inolvidable a través de su vida musical.