Nuevo Recopilatorio: Broken Glass – Varios Artistas

La compañía canadiense Nettwerk Music Group anuncia el lanzamiento del recopilatorio benéfico Broken Glass, contando para este primer volumen con Miya Folick y Flower Face. Este recopilatorio donará el cincuenta por ciento de lo recaudado a la campaña KEEP OUR CLINICS, con el fin de proteger el acceso a la atención sanitaria y apoyar a las clínicas independientes de EEUU.

Walking On Broken Glass

Broken Glass es un recopilatorio benéfico en apoyo de los derechos reproductivos, que reúne a artistas del sello Nettwerk de todos los géneros y sexos; versionando canciones de los 90 interpretadas originalmente por mujeres pioneras de la música de esa década.

Broken Glass es la respuesta de Nettwerk a la decisión del Tribunal Supremo de anular el caso Roe contra Wade el verano pasado, eliminando el derecho constitucional al aborto.

Es una continuación del legado cultural iniciado con la co-fundación por Nettwerk de Lilith Fair. El legendario festival itinerante exclusivamente femenino que provocó un importante cambio en el debate general sobre la igualdad de género dentro y fuera de la industria musical.

Las canciones se publicarán semanalmente como singles dobles, abriendo este Broken Glass Vol.1, con el tema que da título a la compilación. Walking On Broken Glass de la artista y activista Annie Lennox, versionada por la vocalista, compositora y productora Miya Folick.

Folick afirma que «ha pasado un año desde la decisión Dobbs y, la mayoría o, todos los abortos están ahora prohibidos en 14 estados. Estas leyes son violentas, crueles, y reflejan el profundo desequilibrio de poder en Estados Unidos que nos afecta cada día».

Y añade que «me da rabia pensar en cómo la mayoría de la gente de este país apoyó a Roe V. Wade hace un año y sigue apoyándolo hoy. Queremos tener acceso al aborto, pero la política y una desmesurada falta de empatía nos lo han arrebatado. KEEP OUR CLINICS trabaja para preservar las clínicas en lugares donde el aborto está muy restringido y para ampliar el acceso en los estados donde el aborto es legal. Estoy orgullosa de formar parte de esta recopilación para apoyar su trabajo», asegura Miya Folick.

Miya también se ha pronunciado sobre su versionada canción, asegurando que «Walking On Broken Glass me pareció una contribución adecuada a este proyecto. Quitar a la gente el derecho a abortar es un destrozo, una destrucción. Y, además, hace poco descubrí que Annie Lennox es la fundadora de una organización feminista mundial llamada The Circle. Una auténtica badass».

You Oughta Know

La otra romanza que lleva Broken Glass Vol.1 es una versión del himno de la ruptura de Alanis Morissette, You Oughta Know, interpretada por la cantante y compositora indie Flower Face.

Este primer volumen de Broken Glass, y al igual que el resto de la compilación, están bajo la bandera de Goodwerks. Un nuevo sello de impacto social destinado a fomentar el bien colectivo a través de la música, impulsando el apoyo y la atención a causas que están cerca del corazón de la comunidad Nettwerk.

Los siguientes volúmenes incluirán versiones de artistas Nettwerk como, Paris Paloma, Matt Maltese, Allie Crow Buckley, Braxton Cook, MORGXN, Jaguar Jonze, SYML, Lydia Luce, Last Dinosaurs, LULLANAS, Humbird, William Fitzsimmons, DYLYN, Billy Raffoul, Bre Kennedy, The Ballroom Thieves, entre otros. El 50% de los beneficios de las descargas se donará a KEEP OUR CLINICS.

Sobre KEEP OUR CLINICS

La campaña «KEEP OUR CLINICS» es el último esfuerzo de la Abortion Care Network para proteger el acceso a la atención sanitaria y apoyar a las clínicas independientes de EEUU. Son una organización sin ánimo de lucro y sus contribuciones son deducibles de impuestos hasta el máximo permitido por la ley.

Las clínicas comunitarias independientes prestan la mayoría de los servicios de aborto en Estados Unidos, pero la mayoría de la gente no sabe que existen y carecen del reconocimiento y la financiación de las instituciones más grandes.

Abortion Care Network proporciona ayuda económica directa a las clínicas abortistas independientes a través de la campaña Keep Our Clinics, el primer y único mecanismo centralizado de recaudación de fondos públicos para las clínicas abortistas independientes.

Esta iniciativa continua de recaudación de fondos proporciona una ayuda económica crucial a las clínicas abortistas independientes de todo el país, permitiéndoles mejorar la seguridad, actualizar los equipos médicos, cubrir los gastos legales relacionados con las normativas impulsadas políticamente, y gestionar el mantenimiento y las reparaciones de las clínicas.