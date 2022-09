Nuevo Recopilatorio: Foo Fighters – «The Essential Foo Fighters»

Foo Fighters ha anunciado los detalles de un nuevo recopilatorio de grandes éxitos que se llamará The Essential Foo Fighters. Es su segundo recopilatorio de este tipo después de Greatest Hits en 2009.

Saldrá a la venta el 28 de octubre a través de Sony Music y contará con 19 temas en CD, con dos canciones extra (Breakout y Waiting On A War) en el LP.

El recopilatorio contará con las canciones más importantes de la carrera de la banda, incluyendo dos versiones de Everlong junto a My Hero, Best Of You, Monkey Wrench y más.

Estas noticias llegan un par de semanas después de que la banda ofreciera un concierto de homenaje al fallecido batería Taylor Hawkins en el estadio londinense de Wembley. Hawkings murió en Bogotá (Colombia) el 25 de marzo a los 50 años durante la gira que el grupo estaba realizando por Sudamérica.

Está previsto que se celebre un segundo concierto de homenaje en el Kia Forum de Los Ángeles el 27 de septiembre.

Os dejamos con el tracklist a copntinuación:

Cara A

1. ‘Everlong’

2. ‘Making A Fire’

3. ‘Times Like These’

4. ‘Rope’

5. ‘Monkey Wrench’

Cara B:

1. ‘My Hero’

2. ‘Cold Day In The Sun’

3. ‘Big Me’

4. ‘Long Road To Ruin’

5. ‘Shame Shame’

6. ‘Best Of You’

Cara C:

1. ‘All My Life’

2. ‘The Pretender’

3. ‘This Is A Call’

4. ‘Waiting On A War’ (vinyl only)

5. ‘Walk’

Cara D:



1. ‘Learn To Fly’

2. ‘The Sky Is A Neighborhood’

3. ‘Breakout’ (vinyl only)

4. ‘These Days’

5. ‘Everlong’ – Acoustic Version

Sobre Foo Fighters

Liderados por Dave Grohl, el baterista de Nirvana, Foo Fighters fue una de las pocas bandas que logró sobreponerse a la implosión del rock alternativo de los noventa. Contra todo pronóstico el grupo continuó acumulando éxitos y llenando estadios hasta bien entrada la segunda década del nuevo milenio, gracias a una propuesta en la conviven tanto el rock clásico de los setenta como el moderno contrapunto entre furia y melodía de bandas como Nirvana o Pixies. A partir de su debut en 1995, Grohl y sus compañeros han ido construyendo una discografía tan entretenida como consistente, con puntos altos como In Your Honor (2005) o Wasting Light (2011). Concrete & Gold, el décimo álbum del grupo, apareció en 2017, seguido de Medicine At Midnight en 2021.

Fuente: Apple Music

Discografía de Foo Fighters

Foo Fighters (1995)

The Colour and the Shape (1997)

There Is Nothing Left to Lose (1999)

One by One (2002)

In Your Honor (2005)

Echoes, Silence, Patience & Grace (2007)

Wasting Light (2011)

Sonic Highways (2014)

Concrete and Gold (2017)

Medicine At Midnight (2021)

