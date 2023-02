Nuevo Recopilatorio: The Kinks – «The Journey»

Hoy tenemos interesantes novedades de The Kinks, una de las bandas más influyentes de la década de 1960, que nos regalaron éxitos como You Really Got Me, Sunny Afternoon o Lola. Pues bien, este año se cumplen 60 años desde que los hermanos Ray y Dave Davies formaron el grupo en Muswell Hill, al norte de Londres, y lo van a celebrar por todo lo alto con una serie de antologías llamada The Journey. ¿Quieres saber más? Te lo contamos todo en este artículo.

¿Qué es The Journey?

The Journey es una antología en dos partes que recorre la trayectoria musical de The Kinks desde sus inicios hasta la actualidad. Las canciones han sido seleccionadas por los propios miembros de la banda: Ray y Dave Davies y el batería Mick Avory. Además, incluye material inédito, rarezas y grabaciones en vivo.

¿Cuándo se publica The Journey?

La primera entrega de The Journey se publicará el 24 de marzo de 2023 en doble CD, doble LP y formatos digitales. La segunda parte se publicará más adelante en 2023, aunque todavía no hay fecha confirmada.

¿Qué canciones contiene The Journey?

La primera entrega de The Journey está dividida en cuatro capítulos, de los cuales el primero contiene canciones sobre «convertirse en hombre, la búsqueda de aventura, encontrar una identidad y una chica» con temas como You Really Got Me o All Day And All Of The Night.

El segundo capítulo de The Journey contiene canciones sobre «ambiciones logradas, el sabor amargo del éxito, pérdida de amigos, [y cuando] el pasado regresa y te muerde en el culo». Algunos ejemplos de esta segunda parte serían The Hard Way o Dead End Street.

El tercero está formado por siete temas, que hablan sobre «días y noches de un alma perdida, canciones de arrepentimiento y reflexión de tiempos más felices» como Too Much On My Mind o Where Have All The Good Times Gone.

Por un último, un cuarto conjunto de seis canciones bajo el lema: «Un nuevo comienzo, un nuevo amor, pero ¿realmente has cambiado? Todavía sigues obsesionado por esa búsqueda y esa chica». Entre ellas, Celluloid Heroes o Waterloo Sunset.

¿Qué otros lanzamientos ha hecho The Kinks últimamente?

The Journey se suma a una creciente lista de lanzamientos de archivo de The Kinks, que en los últimos tiempos han incluido una reedición doble de lujo de Muswell Hillbillies y Everybody’s In Show-Biz, y une reedición por el 50º aniversario de Lola Versus Powerman And The Moneygoround Part One.

¿Dónde puedo escuchar o ver a The Kinks?

Si quieres disfrutar del sonido único e inconfundible de The Kinks, puedes escuchar sus álbumes en Spotify o ver algunos videoclips en YouTube. Aquí te dejamos con su clásico You Really Got Me.

Tracklist de The Journey Part 1

SIDE 1: ‘SONGS ABOUT BECOMING A MAN, THE SEARCH FOR ADVENTURE, FINDING AN IDENTITY AND A GIRL’

1. ‘You Really Got Me’

2. ‘All Day And All Of The Night’

3. ‘It’s All Right’

4. ‘Who’ll Be The Next In Line’

5. ‘Tired Of Waiting For You’

6. ‘She’s Got Everything’

7. ‘Just Can’t Go To Sleep’

8. ‘Stop Your Sobbing’

9. ‘Wait Till The Summer Comes Along’

10. ‘So Long’

SIDE 2: ‘SONGS OF AMBITION ACHIEVED, BITTER TASTE OF SUCCESS, LOSS OF FRIENDS, THE PAST COMES BACK AND BITES YOU IN THE BACK-SIDE’

1. ‘Dead End Street’

2. ‘Schooldays’

3. ‘The Hard Way’

4. ‘Mindless Child Of Motherhood’

5. ‘Supersonic Rocket Ship’

6. ‘I’m In Disgrace’

7. ‘Do You Remember Walter?’

SIDE 3: ‘DAYS AND NIGHTS OF A LOST SOUL, SONGS OF REGRET AND REFLECTION OF HAPPIER TIMES’

1. ‘Too Much On My Mind’

2. ‘Nothin’ In The World Can Stop Me Worryin’ ‘Bout That Girl’

3. ‘Days’

4. ‘Where Have All The Good Times Gone’

5. ‘Strangers’

6. ‘It’s Too Late’

7. ‘Sitting In The Midday Sun’

SIDE 4: ‘A NEW START, A NEW LOVE, BUT HAVE YOU REALLY CHANGED? STILL HAUNTED BY THE QUEST AND THE GIRL’

1. ‘Waterloo Sunset’

2. ‘No More Looking Back’

3. ‘Death Of A Clown’

4. ‘Celluloid Heroes’

5. ‘Act Nice And Gentle’

6. ‘This Is Where I Belong’