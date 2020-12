ViVii presenta Fool Alone, su nuevo sencillo.

El trío sueco de dream pop ViVii nos presenta Fool Alone, el nuevo sencillo de su segundo álbum que se publicará a traves de Dumont Dumont.

Este nuevo sencillo es el tercer adelanto de lo que será su nuevo álbum tras los sencillos Summer of 99 y Rendevouz. Fool Alone nos vuelve a traer la brillante y deslumbrante capacidad sonora de la banda, con uno de los temas más cautivadores y sixties de los que han publicado hasta ahora.

La canción nos sumerge en atmósferas densas y oníricas, con unas voces y un acorde de guitarra que recuerdan al Then She Kissed Me de The Crystals. El nuevo disco se publicará la primavera del año que viene.

El tema, según ha declarado la banda trata de “un amor adolescente que te mantiene hospitalizado. Un sentimiento del que no puedes ni quieres salir. Queríamos que la canción se sintiera como si la hubieran tocado niños de primaria sentados en un círculo tocando guitarras, panderos y bongos.”

Escúcha Fool Alone aquí.