CHVRCHES lanzan su nuevo single, “He Said, She Said”

El trío de pop electrónico de Glasgow formado por Lauren Mayberry, Lan Cook y Martin Doherty estrena su flamante nuevo single He Said, She Said. Con este reivindicativo himno synth pop, CHVRCHES regresan a los ávidos oídos de sus fans, retomando su actividad tras casi dos años de silencio.

En He Said, She Said, la vocalista de la banda, Lauren Mayberry, expresa la frustración de muchas situaciones y mensajes contradictorios con los que las mujeres lidian en la sociedad actual: “Be sad, but don’t be depressed, get drunk, but don’t be a mess“, canta en la primera estrofa de la canción.

Según ha declarado recientemente, “todos los versos son versiones irónicas de frases que me han dicho algunos hombres a lo largo de mi vida. Ser mujer es jodidamente cansado, y me parecía mejor cantarlo en una canción pop que gritarlo en el vacío”.



CHVRCHES trabajó en la canción durante el confinamiento, y eso también ha afectado a su resultado final, como señala Mayberry. “Después de todo lo que ha pasado este año, creo que todos compartimos esta sensación de que nos estamos volviendo locos“, afirma. De hecho, la vocalista ha compartido la canción en su cuenta de Instagram con el hashtag #feellikeimlosingmymind, la frase que repite en el estribillo acompañada del absorbente colchón sónico de los sintetizadores tan característicos de la banda escocesa.

Nuevo disco a la vista

Tras casi tres años desde la publicación de su último LP, Love Is Dead (2018, Virgin EMI Records) y dos singles publicados en 2019, finalmente CHVRCHES lanzan su nuevo single, adelanto del que será su cuarto disco de larga duración. Según Mayberry, su próximo trabajo seguirá “teniendo el ADN de CHVRCHES, aunque las canciones no encajarían en cualquiera de los tres primeros discos”.

Parece que se asoman en la distancia temazos con las señas de identidad de la banda pero con una novedosa vuelta de tuerca. Nos quedamos con la miel en los labios y con ganas de escuchar más.

Escucha ya “He Said, She Said“.