Nuevo single: Liam Gallagher – «Everything’s Electric»

A través de sus redes sociales, Liam Gallagher ha anunciado un nuevo sencillo llamado Everything’s Electric con el que seguirá presentando su próximo disco en solitario, C’mon You Know.

Sobre el nuevo single

Título: Everything’s Electric

Incluido en: C’mon You Know

Fecha de publicación: El single saldrá el 4 de febrero, mientras que el disco lo hará el 22 de mayo.

Otros singles ya anunciados: Por otras declaraciones de Gallagher, otros títulos del disco serán Better Days o I Wish I Had More Power, dedicada a su hermano Noel.

Portada de C’mon You Know

Sobre Liam Gallagher

Liam Gallagher (Manchester, 1972) alcanzó la fama como cantante de Oasis, quizás la más popular banda de rock británico de los noventa. Las repetidas desavenencias con su hermano Noel, fundador del grupo, culminaron en la disolución de Oasis en 2008. Gallagher formó una nueva banda junto a algunos exmiembros de Oasis, a la que denominó Beady Eye. El conjunto publicó su debut Different Gear, Still Speeding en 2011, seguido dos años después por BE. En 2014 Gallagher anunció el fin de Beady Eye, además de desestimar una posible reunión de Oasis. En mayo de 2017 Gallagher publicó "Wall of Glass", su primer sencillo como solista. El álbum As You Were apareció unos meses más tarde. Dos años después llegaría Why Me? Why Not?

