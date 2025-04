Nuevo single para Thom Yorke y Mark Pritchard: Escucha «Gansters»

Thom Yorke y Mark Pritchard están siendo uno de los tándem clave para este 2025. Su colaboración en este proyecto nos está dejando las mejores canciones en lo que llevamos de año y todavía nos queda mucho por desvelar.

Teniendo en cuenta que por el momento no hay grandes noticias sobre Radiohead, más allá de algún movimiento legal y una especulación eterna de gira, Thom Yorke no puede estar quieto.

Y de esta búsqueda constante ha salido un proyecto colaborativo que nos está dando muchas alegrías. Tall Tales verá la luz el próximo día 9 de mayo, vía Warp Records, sello donde colabora y publica Mark Pritchard. Aunque son la cara visible del proyecto, porque la parte audiovisual la lleva Jonathan Zawada.

Y es que no es un proyecto meramente musical, la parte de imagen tiene todo el sentido ya que a la vez que salgan todas las canciones, saldrá la película al completo con todo el imaginario visual creado.

Aún está pendiente que se confirmen las salas donde se proyectaría. Ojalá podamos disfrutar de esta primicia ya que viendo los avance puede ser una experiencia única.

Tracklist de Tall Tales, de Thom Yorke y Mark Pritchard

Ya ha salido publicadas las canciones que compondrán este esperado álbum, que se fraguó en plena pandemia y hasta ahora no ha visto la luz como tal:

A Fake in a Faker’s World

Ice Shelf

Bugging Out Again

Back in the Game

White Cliffs

The Spirit

Gangsters

This Conversation is Missing Your Voice

Tall Tales

Happy Days

The Men Who Dance In Stags’ Heads

Wandering Genie

Tras los dos primeros avances, os dejamos con éste nuevo que nos entran todavía más ganas de descubrir lo que encierra esta colaboración al completo.

Como siempre, seguiremos los pasos de ambos, especialmente de Thom Yorke ya que nunca sabremos cuál será el próximo movimiento.