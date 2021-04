Weezer lanzan “I Need Some of That”, el cuarto adelanto de su disco más “heavy”

Weezer acaba de publicar un nuevo single, I Need Some of That. El tema formará parte de su disco Van Weezer (Crush Music/ Atlantic Records). Este álbum será todo un homenaje al heavy metal ochentero y verá la luz el 7 de Mayo de 2021.

Con I Need Some of That, la banda liderada por Rivers Cuomo ha facturado una tema pegadizo, directo y nostálgico que habla de volver a los viejos tiempos. La canción va de la mano de los otros tres adelantos publicados hasta ahora, The End of The Game, Hero y Beginning of the End.

El aura nostálgica se puede apreciar claramente en toda la letra de la canción. “Listening to Aerosmith…”, “I press rewind and go back to a simple place…”, “I’m plugging into a Marshall Stack, I can be anything I want…” son algunos ejemplos.

Escucha I Need Some of That aquí.

Van Weezer, un disco muy especial y accidentado

Y es que el primer adelanto de Van Weezer se publicó en 2019 junto con el anuncio de una supergira. La bautizada como Hella Mega Tour, ¡que incluía a Green Day y Fall Out Boy! La intención de la banda era publicar el disco en 2020 y homenajear así a bandas como Kiss, Black Sabbath, Metallica y Van Halen (la inspiración del título del disco) que tanto disfrutaron en su infancia.

El vocalista y compositor de la Weezer, Rivers Cuomo, justificó este giro artístico en una entrevista comentando que el público se volvía loco cuando tocaba el solo de guitarra de la canción Beverly Hills. Un solo que únicamente tocaban en directo y no estaba en la versión grabada. Entonces, ¿por qué no intentar moverse en esa dirección en un nuevo trabajo?

Este nuevo disco era muy esperado por todos los fans, pero la crisis de la COVID-19 se cruzó en el camino de Weezer y tuvieron que posponer sus planes.

Pero eso no es todo, durante la espera de la salida de su álbum más “metalero”, Weezer pillaron a todo el mundo a contrapié. En enero de 2021 publicaron por sorpresa otro LP, Ok Human, el disco número 14 de la banda, con gran acogida tanto por parte de la crítica como de los fans.

De todos modos, ahora que parece que las nubes de la pandemia se van disipando, Van Weezer está a punto de ver la luz. Por fin Weezer podrán dan rienda suelta a su versión más heavy. La estética de la portada del disco, los potentes acordes de Hero, el solo de I Need Some of That, y el tapping de la introducción de The End of The Game son buena muestra de ello.

Escucha Hero aquí.