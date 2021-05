Nuevos Valores: Coco Green

Coco Green es el alterego del finlandés Oliver que después de un periplo por Lanzarote, el sur de Portugal, Málaga y Barcelona, recala en Madrid. Es en la capital donde estudia arte dramático en la escuela de Cristina Rota y donde centra su carrera en la música sacando un primer disco bajo su nombre, titulado 4th Avenue. Después de cumplir con el servicio militar en su país natal, vuelve a España, esta vez a Asturias, y junto con su productor Juan Ewan, decide saltar de nuevo al ruedo musical ahora ya con el nombre Coco Green, con el que ha sacado una interesante lista de singles.

Oliver, estudia música en Málaga, en una escuela de música popular, pero únicamente completa cinco grados. También estudia canto junto a Edith Salazar y guitarra española. Por lo que vemos, Oliver es un músico de amplia formación, lo que le sirve para dar salida este nuevo proyecto y a sus nuevas canciones.

Coco Green nace como proyecto en 2018, cuando se pone en contacto con el productor Juan Ewan, con el que congenia estupendamente y con quien empieza a mejorar las composiciones que Oliver tenía ya escritas aportando un nuevo prisma musical y dando forma a este nuevo yo.

Según Oliver su música es: luz, amor y sencilla de escuchar; quiero que podamos viajar a la playa con ella, que nos recuerde a alguien, que suene como banda sonora de un momento de nuestras vidas y con ello crear recuerdos. Podría clasificarlo como:

musica popular, fusión, tropical. Bedroom pop tropical. A nivel de influencias Coco Green bebe del gran fanatismo que siente por Michael Kiwanuka y Leon Bridges, pero también de música sudamericana como Simón Grossman, Caloncho y Josean Log y la música caribeña.

El proceso compositivo de las seis canciones publicadas hasta la fecha por Coco Green tiene como punto clave la playa de Salinas en Asturias, con temas que nacen de lo improvisado y del lo-fi. Grabando melodías en un móvil y probando estilos diferentes de producción con afán experimentador. Es el caso de Amor Tropical que nace así y que cobra forma con Juan Ewan en su estudio, hasta que acaba con producción final de Dan Hammond.

Una de las cosas que mas nos sorprende de Coco Green y que muestra como ha cambiado la distribución musical actualmente es el hecho de que no tiene planeado una publicación inmediata de un LP o de un EP que recoja los singles ya publicados sino que irá sacando mñas temas sueltos para que la gente vaya conociendo su mundo y su universo musical. Hasta que no haya una buena fanbase y un buen puñado de canciones, no tiene pensado una publicación en formato más largo. De estas canciones Coco nos destaca, sobre todo: La versatilidad, ¡valen para cualquier momento! Podemos disfrutarlas en casa, defiesta, con cualquier estado de ánimo. Uno todas mis pasiones en ellas.

Poco a poco la pandemia está empezando a darnos cierta tregua, lo que nos permitirá ver a Coco Green este verano dando algunas vueltas por España. Coco, según nos cuenta, es un tipo que vive del directo y promete sorprendernos con una explosión de energía. Algo para lo que es necesario reactivar el circuito de salas y festivales.

Por otro lado, para Oliver, las redes han sido de vital importancia para dar a conocer un proyecto como el de Coco Green, sobre todo teniendo en cuenta que ha surgido en el año de la pandemia. Gracias a ellas, ha podido llegar a diferentes partes del mundo, participar en festivales online y empezar a asomar la cabeza en un mundo muy complicado para el artista. Según nos cuenta: Hoy en día siendo los conciertos la principal vía de ingresos y algunos derechos de autor, veo difícil que pueda vivir 100% de la música mañana; aunque no lo descarto en un tiempo. Tengo fe. Obviamente la variable está en llegar a un mayor número de personas para crear esa familia que se ilusione tanto como yo cuando saco un nuevo tema o publico una fecha de concierto. De ahí efecto la bola de nieve y que nos inviten a algún festival, etc. !De momento quiero que me conozcan!

Los planes de futuro para Coco Green pasan sobre todo por seguir asomando la cabeza y hacer, junto con BMG, su compañia y con Maria Torrejón, su mánager, todo lo posible para que esto suceda y no quede un rincón al que no ha llegado la música de Coco.

Oliver nos recomienda también un par de proyectos a los que debemos tener presentes. Una es la propuestas de Leo Rizzi, a quien considera el músico más honesto que conoce, y otra la de Begut; de la que destaca su originalidad.

Y es que para Oliver, o Coco Green, como prefiramos, la música nos permite abrir el núcleo de las sensaciones, es una forma de llegar al éxtasis que nos permite sentir la vida al máximo. La música nos sirve de puente hacia un plano superior de existencia. De aquí que sus tres discos favoritos vayan en esa dirección.

Esta visión de lo que es para Coco Green la música, se refleja también en la playlist que nos ha preparado en la que nos deja navegar entre sus influencias y artistas favoritos. Una colección ecléctica y luminosa de lo que es el espíritu de Coco Green.