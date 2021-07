Nuevos Valores: Cucaracha y el Otro

Cucaracha y el Otro son un par de bros que se conocen desde pequeños y que con su primer EP, Rumspringa, Beibe, (…) han llegado para conquistar los corasones de la legión de fanáticos que esperamos conseguir. A fe de que con su fusión de estilos y con sus infecciosos temas, están en el camino correcto para lograrlo.

Este duo de flow innato se lanza con este, su primer proyecto serio. Un proyecto que tal y como nos explican (…) surgió de forma natural. Siempre habíamos soñado con conseguir llegar al corasón con nuestras cansiones, el problema es que no teníamos cansiones, asi que desidimos montar algo.

Cucaracha y el Otro se basan en unas letras directas, reales como la vida misma, cargadas de ironía y de humor y en un lenguaje fácil de entender para el jove callejero de estos tiempos.

Nuestra música es un misil directo al corasón. A la ves, es cómo la vida misma.

Lo que sí que hay que destacar es lo claras que tienen las ideas este par. Cuando les preguntamos por cuáles son sus influencias musicales o qué bandas han ayudado a configurar su sonido, nos responden afirmando que su música es plenamente original y que ellos mismos solo han trasmitido la música que fluye de forma natural desde (…)nuestros serebros y corasones, no tratamos de pensar demasiado lo que estamos hasiendo. En cuanto a las letras son cosas que a todos nos han pasado, por lo que salen de lo más profundo del alma.

Compositivamente el EP se pone en marcha cuando Humo Records capta su talento y empiezan a dar forma a lo que serán las cinco canciones que lo forman. Un proceso que les ha permitido aprender “latín”, como ellos mismos dicen. Pero dejemos que sean ellos los que nos comenten los aspectos que más destacarían de las cinco canciones de Rumspringa, Beibe: “Las cansiones del EP tienen poder en sí mismas, es imposible no verse reflejado en ellas. ¿Quién no ha querido poner el pest reject con alguna relasión tóxica? pero a veses lo quieres apagar porque follar mola, claro. ¿Quién no ha sentido que todos follan más? ¿Quién no ha querido marcarse una rumspringa porque la gente del curre está bien hot? ¿Quién no ha discutido con un colega por la hamburguesa perfecta? Puede que lo que más destaque en nuestras cansiones sea la verdad que reflejan.”

Pese a que todavía no han entrado en el circuito festivalero y de giras debido a, entre otras cosas, la pandemia del coronavirus, nos cuentan que les han contado que por lo que se ve hay mucho mamoneo, pero que pese a eso, su idea es hacer que ir a verlos en directo “(…)sea la experiencia más crazy y espesial de sus vidas.”

Para Cucaracha y el Otro, las redes sociales son una herramienta imprescindible para las bandas emergentes, pero a veces lo que pasa es que mucha gente se dedica a fomentar el postureo y, en el fondo, sus propuestas están vacías. Eso no es así con ellos. El dúo trabaja sobre todo su música y eso es lo que lleva a los likes y a los follows. Tambié aprovechan esta pregunta sobre las RRSS para dorarnos un poco la píldora, algo que nos gusta y que agradecemos: “Aprovechamos esta pregunta para agradeseros de corasón a los medios que os curráis las cositas, hoy en día el copia, pega es la norma, y encontrar gente cómo ustedes llega al corasón. ¡Grasias!“

Es esta pasión por su música y por su proyecto es la que les hace confiar y tener fe en que tarde o temprano la música será la principal de sus vidas, aunque el camino sea largo y duro. Para empezar, el segundo paso en esta dirección pasa por grabar otro EP en cuanto tenga la posibilidad y seguir ganando adeptos a su música. “De hecho nos consta que desde que ha salido el EP son varias personas las que han pedido “rumspringa” a sus parejas, lo cual nos llena de orgullo. Al final es dejar huella en la gente. Lo cierto es que no es mal plan”. Pero claro es que cuando piensas que la música: “Es la distansia más sercana al corasón de otra persona. Es arte, es vida, es lo que nos marca cómo personas“.

Un proyecto tan cercano a la gente como el de Cucaracha y el Otro es fácil que esté bien relacionado y cree sinergias con otras bandas. Por eso nos recomiendan a Kash de su mismo sello, Humo Records, que tiene un sonido más rockero y REPION. Y como ellos dicen. Hay muchisima música de calidad.

