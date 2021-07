Nuevos Valores: Lookmomn

LOOKMOM son un dúo de La Seu d’Urgell, una localidad sita en el Pirineo catalán y que han sacado uno de los debuts más infecciosos y divertidos del año, Well Spent Youth. Hoy, en Nuevos Valores, te presentamos su propuesta.

El dúo lo forma Aleix y Rob, que se ven obligados a juntarse musicalmente casi a la fuerza, debido a la necesidad de encontrar mentes afines que permitan desarrollar las propias inquietudes y un universo musical en un pueblo pequeño. Su propuesta se centra en no atarse a nada, sobre todo a la convención de lo que debe ser tocar un instrumento. Una actitud que es puro DIY y punk, aunque musicalmente encontramos de todo.

Aleix nos cuenta que su background musical, pese a estudiar piano, batería y saxo y rocar la guitarra desde pequeño, proviene de su padre, un excelente silbador y cantante cuando está feliz, algo que ha heredado, reconoce. Pero también de la escucha en casa de grandes artistas melódicos como Sergio Dalma, José Luis Perales y Mari Trini.

Rob, por su parte proviene de una familia de tocadores de bandurrias y castañuelas, lo que le llevó a profundizar en la musica y aprender de manera autodidacta a tocar la guitarra, de la que se sabe algunos trucos de blues, el pájaro. Pero eso sí, él no conduce como Aleix.

LOOKMOM surge cuando se une Aleix al dúo que tenía Rob con otro colega que decide marcharse del proyecto. Ambos congenian y dan rienda suelta a su conexión cósmica que crea una música, que como dicen: “sería una especie de escudella donde el caldo es punk” y que hibrida desde pop, folk, rock, hip-hop a latin y que tiene ecos de mil y un sonidos a cual más extravagante, oero que en conjunto suenan frescos y divertidísimos. Sus referentes musicales vienen de influencias como Eagles of Death Metal, sobre todo en los temas más crudos, pero también de bandas más synth pop como Future Islands, el noise de My Bloody Valentine o el trabajo conceptual de gente como Death Grips.

El proceso compositivo ha sido algo que han sufrido un poco, debido a su particular manera de entender la forma de hacer música basada en responder al placer inmediato así que: “(…)una vez tuvimos las canciones, a dúo no nos funcionaban y sabíamos que en un estudio nos la íbamos a pegar, así que decidimos grabar todo nosotros. Aunque le metimos muchas horas, no pasamos de una calidad de local de ensayo, pero sí conseguimos crear un ‘algo’ que flipó a Hans Krüger.

El duo destaca de su disco el hecho de que son capaces de sonar a mil cosas a y ninguna a la vez, algo que es exactamente lo que buscaban en este Well Spent Youth.

Su relación con los festivales grandes es un tanto de amor/odio, como banda emergente, ya que consideran “que contribuyen a la cultura de masas y hacen que se confunda lo lúdico con la pasión por la música (aunque quizás económicamente ayuden a las bandas)“. LOOKMOM son más partidarios de propuestas más pequeñas o de tamaño medio como “el Salt Mortal, el Observatorio festival, el Fuzzville, el Maldaltura, el Adoberies Fest., el Bons Sons (en Portugal), o el Festival de Folk Els Set Inferns, que monta un amigo este verano, de formato ultra-local y al que no fallaremos.”

Las salas, en cambio, consideran que ofrecen una experiencia más íntima y que se debe reividincar. Es por eso que ellos, en directo, lo que nos van a ofrecer es honestidad y ganas de salir a tocar y mostrar toda su energía en directo. Además, como complemento han completado el dúo con dos musicazos amigos suyos que les daran apoyo en directo.

Para una banda emergente las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad, pero tal y como nos comentan LOOKMOM, muchas veces nos acordamos solo de la anécdota del que triunfa y no de los miles que suben proyectos y ahí se quedan, perdidos en la nube. Para evitar eso, tienes que dedicar demasidao tiempo a cosas que van más allá de la música. “Creemos que la gente está harta de Instagram, sinceramente, pero hay esta ilusión de que es nuestra forma de mostrarnos al mundo y por allí nos tienen pillados. Por eso ahora es más importante que nunca apreciar y apoyar esos momentos únicos que nos dan los eventos culturales. La escena está llena de propuestas interesantes y de gente con ganas de reivindicar estas realidades.“

Cuando les preguntamos sobre la posibilidad real de que una banda como LOOKMOM, en un país como España, pueda vivir de su talento nos lanzan esta dura respuesta que acarrea una postura enormemente crítica: Si te refieres a vivir bien de la música, tan lejano como Marte; Si hablamos de malvivir de la música, tan lejos como Mercurio (donde no creo que vayamos por eso de no acabar ‘quemados’, odiando a lo que queremos). Aunque eso no significa que no reivindiquemos una lucha, ya que en España la cultura está estructuralmente precarizada. Confundimos arte con entretenimiento, y pasión por el arte con retribuciones de mierda.

Eso no impide que sus mentes inquietas estén ya maquinando nuevos pasos, como la deconstrucción del “macho ibérico” sampleando a leyendas alfa como Bertín Osborne o Lorenzo Santamaría, tal vez menos reivindicado. “Queremos partir de lo que no queremos ser para así reivindicar sub-narrativas que están ahí pero quedan enterradas bajo la figura de un/a protagonista. ¿Quién se acuerda de la orquesta, o de las coristas de la banda de Julio Iglesias?”. Otra más que interesante propuesta es hacer una canción sin coste creativo, es decir, pidiendo a otras bandas que les regalen sus descartes musicales para que ellos hagan un corta pega. Podéis enviar vuestros descartes a hi@lookmom.band

Entre estas bandas colegas o que quieren reivindicar, nos presentan a gente como YungMG, Bounties de Sabadell, croma nueve, que han sacado un EP en cassette, MansO o Myoboku, que están dando que hablar bastante o HULM, un trío de jazz experimental, también viven en Barna aunque son todos de fuera. Dos de ellos tocan en nuestro disco, por cierto.

