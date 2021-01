Nuevos Valores: Miguel Trias de Bes

Miguel Trias de Bes es uno de los cantautores de referencia dentro de la escena emergente nacional. Acaba de sacar su segundo EP de 8 canciones titulado El Peor Cantante Vivo y su pop lo-fi minimalista nos ha cautivado. En Nuevos Valores te lo descubrimos.

Miguel es un pluriempleado de 26 años que se da cuenta de que lo que nos toca es trabajar en mil cosas o no comer. Como cualquier hijo de vecino, vamos, pero que descubre en la música una válvula de escape como la forma más sencilla, directa y factible de contar historias.

Miguel se forma de manera autodidacta gracias a los tutoriales de youtube y a la asistencia a infinidad de conciertos yendo a primera fila. Pero lo que lo acaba de formar como músico y compositor es tener un círculo cercano de personas de enorme talento que le van enseñando tanto a tocar como a componer y a escribir música.

Por otro lado, según nos cuenta, lo que le lleva a lanzarse musicalmente en serio es el hecho de tener “(…)una serie de encuentros desafortunados con la ley que me obligaron a ‘quedarme en casa’ una temporada. De ese periodo de reflexión surgió la curiosidad de empezar a escribir. Aburrimiento de toda la vida, vamos.”

Para Miguel la música es “la forma más sencilla, directa y factible de contar historias”, por eso, para alguien que procede del audiovisual y para el que el proceso de contar historias desde la imagen es un proceso más largo y costoso y que implica a mucha gente, las canciones son una manera más directa y sencilla de “explicar puntos de vista, ideas, hechos o vivencias”.

La música de Trias de Bes recibe influencias de Glenn Branca, a quién descubre en un vídeo en el que sale “en un ático de Nueva york en los 70 dejándose el alma destrozando una telecaster“. Esa sencillez desnuda y brutal con elementos tan sencillos y basada sobre todo en la actitud y en el sonido es lo que quiere reflejar. Otra influencia, sobre todo en las letras, es Nacho Vegas y su manera de contar en cada verso. Por otro lado, el sonido es algo básico para Miguel, que ha incorporado muchos más pedales para este nuevo EP. El canal de youtube de Andy de ProGuitarShop.com, se ha convertido en una referencia para Trias de Bes a la hora de buscar nuevos sonidos.

El proceso compositivo para Miguel funciona de la siguiente manera: primero encuentra los temas d elos que quiere hablar y el saber como hacerlo, lo que le ocupa la mitad del tiempo. Cuando ya tiene eso, se encierra en el local con la guitarra, la armónica y un par de amplis hasta que sale lo que tiene en mente. Depende del proceso que a veces tarde más y otras menos. Para este trabajo “La grabación la hice en 2 partes, una en el estudio de Christian A. Koln, Analog Drive In, un estudio súper DIY en Selva de Mar. Grabé 8 temas en un fin de semana a fuego, 5 en castellano y 3 en inglés. Cuando tenía ya el máster me di cuenta de que las canciones en inglés ya no representaban lo que quería decir, y las descarté.” Luego se encuentra con Abert Muñoz (también conocido como Rodríguez Rodríguez), con quien experimenta con una Tascam de 8 canales.

Las canciones de este trabajo destacan sobre todo porque Miguel se ha centrado en contar historias de la gente que lo rodea o de su propia imaginación, lo que evita esa idea que se tiene de que la “música de cantautor’ (qué asco de palabra) está muy asociada a contar tus sentimientos o intimidades. Y también quería salir un poco de la concepción que se tiene de ese género.“

Debido a la pandemia el circuito de salas y festivales se ha visto totalmente alterado. Miguel Trias de Bes opina “que hablar de un circuito de salas y festivales no tiene sentido ya a día de hoy. Si las salas y festis a nivel nacional ya eran unas supervivientes hace 9 meses, hoy ni me puedo imaginar por lo que están pasando. Ni por lo que les queda por delante“

Lo único positivo que se puede extrarer de esta situación son las ganas que tenemos de volver a sentir la música en directo, tal y como nos cuenta Trias de Bes. Estas ansias por el retorno de volver a la música en directo por parte de bandas y público es lo que puede hacer que todo resucite y veamos cosas nuevas e inimaginables. Y quien vaya a ver en directo a Miguel, cuando sea posible, descubrirá a un artista que quiere hacerse colega tuyo.

Para Miguel, la escena nacional tiene un nivel altísimo teniendo en cuenta lo poco que vamos a conciertos, sobre todo de proyectos nuevos. Según él “le pegas una patada a una piedra y te salen 7 artistas con una música que no habías escuchado en tu vida.” Aunque las redes sociales y las tecnologías que te permiten sacar cosas espectaculares en tu propia habitación tienen un aspecto muy positivo, también presenta un lado no tan luminoso. La facilidad para sacar cosas hace que la gente no acabe valorando el resultado o que el artista esté más pendiente de sacar contenido para estar en redes poniendo “en jaque la calidad de su música.”

De todos modos, esta situación tampoco permite hablar de que los artistas vivan de la música sino que vivan CON la música. Así Miguel Trias de Bes ya tiene calendario de proyectos, sacara su tercer trabajo que ya está mezclado y componer el cuarto, combinandolo con el sello que acaba de sacar: Malapata Records.

Le preguntamos por más bandas a las que debamos tener en cuenta en su ciudad y nos deja una cantidad nada desdeñable de nombres. Apuntad: El Diablo de Shanghai, Pinpilinpussies, Sunny Girls, Rodriguez Rodriguez, Bright Joy, La Femme Brutal, Sandré, Sara Zozaya, Los Chivatos de Ana Frank.

Sobre sus tres discos favoritos nos dice que no puede darnos sus tres preferidos pero que nos deja con tres muy buenos:

Te dejamos ahora con una playlist que nos ha preparadao Miguel Trias de Bes en la que vemos reflejado su eclecticismo y la actitud que se desprenden en su musica“