Nuevos Valores: Rothrigo

Rothrigo es un músico de 22 años que presenta Apple Juice, su primer disco, el 15 de abril. Pese a que nunca se había sentido demasiado atraído por la música, ni en casa, ni en el colegio, ni en su entorno más próximo, el cambio de residencia a Londres y la soledad que eso produce, hizo que se comprara una guitarra y se lanzara a tocar sin freno. Poco a poco se puso a grabar cosas hasta que fue dando forma a su proyecto musical.

Su música es totalmente DIY con toques de lo-fi clásico, pero muy trabajada y con unas melodías luminosas y de puro pop que recuerdan a las grandes bandas de los 60 y 70. Una música que el nos define como: A veces bailonga y divertida, otras dulce, otras chunga… Intento que cada canción sea unpoco distinta a las demás, por eso es complicado. Me gustaría transmitir un poco de todo, a ver con qué acierto.

Entre las bandas que ayudan a definir su sonido encontramos sobre todo el sonido Beatles, omnipresentes, pero tambien los juegos vocales de los Beach Boys más poppies, Emmit Rhodes o los juegos melódicos de Todd Rundgren y Gilbert O’ Sullivan, pero también cosas modernas como Mac DeMarco. Melodía, azúcar, elegancia instrumental, pero nada excesivamete almibarado.

El disco se compone y graba durante la cuarentena del año pasado, Rothrigo y Amber al final se ven entre la espada y la pared debido a la gran cantidad de composiciones que surgen, al no saber cuáles elegir para el disco. Finalmente, los 11 temas que verán la luz en Apple Juice, se graban en la propia casa de Rothrigo con la ayuda de Amber, que colabora en la mayoría de coros, así como en las baterías, trompetas, sintes y sonidos que añaden capas y matices al disco.

El propio Rothrigo se lanza a componer los arreglos orquestales, lo que es flipante teniendo en cuenta que hasta hace 4 años la música no formaba parte de su vida, y los graba con Oscar Trujillo de Naked Family. La mezcla la hace Paco Loco, con quien comparte obsesión beatleaniana y canción favorita: She’s Leaving Home y con quien quiere grabar su siguiente EP, esta vez en español.

Sobre sus temas preferidos de Apple Juice, nos dice que le encanta By Your Side, en la que Amber hace como 30 coros muy guays, y es una canción muy simple y honesta. Me gusta el final de ‘Forgiveness’, muy inspirado en Pet Sounds. Durante la cuarentena pensaba que la última canción, ‘You Will Rise’, era la mejor que había escrito! Mi madre dice que ‘In Your Hands’ es una obra maestra! Eso es lo que importa. A mí me parece la mejor del disco. Paco ha dicho que es su disco favorito que ha hecho en 2020!

Es curioso ver que un tipo con tanto talento e imaginación pop no haya ido jamás a conciertos hasta los 19 años o que no haya tocado jamás en directo, con lo que no tiene opinión sobre lo que es el circuito de salas y festivales (!)

Por otro lado, Rothrigo es consciente de que hoy en día las redes sociales y las tecnologías que le han permitido componer y grabar un disco en su casa son muy útiles y dan muchas oportunadas la gente que se atreve a hacer cosas. Eso sí, las redes sociales ya son algo más chungo por la cantidad de ofendiditos que hay, por lo que afirma que: lo más importante es no ofender a nadie, aparte de comer sano.

Pese a que ve lejano dedicarse en exclusiva a la música, Rothrigo quiere intentarlo. Firmar con un sello y dar conciertos y no cerrarse a cantar en español. Cosa que veremos en su próximo EP, que ya está grabado y al que seguirá un segundo largo en inglés. Y colaborar con otros músicos. De hecho va a colaborar en el primer EP de Tumaca con un feat.

Tumaca es uno de los proyectos a los que nos recomienda prestar atención, pero también nos señala a Nudista, Naif Lips, Tourjets, con quien comparte grupo, QVILAVA, Irenegarry, Santi BL, La Paloma o Cuchillas.

Sus tres discos favoritos son tres auténticos clásicos:

En la playlist de 10 temas que le hemos pedido, Rothrigo da rienda suelta a su pasión por el rock más clásico sin olvidar a las bandas modernas que ahondan en la melodía. Sea como sea.