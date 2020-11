Nuevos Valores: Venezia Rojo Shocking

Venezia Rojo Shocking acaban de sacar su segundo EP, Playful. Tres temas en el que ahondan un poco más en la experimentación shoegazer desde ambientes jangle que nos recuerdan a Galaxie 500 y a Lush y que se aleja un poco de su primer trabajo, Versus, donde practicaban un pop menos etéreo. Te los presentamos.

Venezia Rojo Shocking, nombre extraído de la película de culto Don’t Look Now de Nicholas Roeg, mucho más que la obra de la que se extrae el meme de Donald Sutherland señalando en un ejercicio de sobreinterpretación digno de Nicholas Cage, vienen de Sevilla y se forman en 2016 de la mano de Juan Mena (voz, guitarra), Carlos Bonilla (bajo), Jesús Morales (batería) y Manuel Palma (sintetizador, guitarra). Manuel formaba parte de Miga, colectivo de música electrónica, a través de su proyecto musical Intelec y es el miembro con mayor experiencia en el mundillo, el resto tiene en Venezia Rojo Shocking su primera aproximación realmente seria en la música.

De acuerdo a lo que nos dice Juan, la banda se forma tras llevar él y Carlos un tiempo tocando con un amigo común, Pablo. “Tras un concierto de Luna, banda que nos encanta, decidimos ponernos en serio. Pablo tuvo que centrarse en susestudios y, tras probar con varios baterías, dimos con Jesús. La cosa empezó a funcionar y empezamos a tocar en directo. Ganamos un concursode bandas y el premio fue la grabación de nuestro primer EP, Versus.” Poco tiempo después deciden buscar a Manuel como nuevo miembro para superar las limitaciones del formato trío en la búsqueda de un sonido más propio.

La música de Venezia Rojo Shocking busca huir de etiquetas, aunque a veces esto sea un tópico u otra etiqueta, pero lo cierto es que lo consiguen, ya que su música no encaja en un único género: “El tema de las etiquetas y géneros es un quebradero de cabeza para nosotros, porque no nos metemos dentro de un único género. Ni es dream pop, ni es noise, ni es shoegaze, en el sentido más estricto.” Prefieren que sea el público que acceda a la música del cuarteto quien les diga qué les parece su propuesta, más que encajar en un patrón predefinido.

Eso sí, su música no está virgen de influencias que podemos rastrear en el sonido de este Playful. Preguntados al respecto afirman que bandas como Galaxie 500, Yo la Tengo, la Velvet Underground o The Dream Syndicate son básicas en su formación musical, pero también sirven como referencia para conocer sus propias limitaciones. “En el caso de Playful, teníamos claro que queríamos evolucionar y buscar un sonido más amplio y fresco cercano al de otras bandas que siempre nos han gustado como Stone Roses, Primal Scream, The Jesus & Mary Chain, Spacemen 3, etc. y grupos actuales como Beach House, Warpaint, DIIV, etc. Pasar de 3 a 4 miembros en el grupo ha sido crucial en ello.”

La grabación y el proceso compositivo de Playful nos muestra el respeto que Venezia Rojo Shocking tiene por su trabajo. Strike, el último tema del EP, nace de una improvisación que cobra forma gracias a la colaboración de todo el grupo hasta tener el resultado que podemos escuchar en Playful, sonido que le debe mucho al trabajo de Juan Antonio Mateos de Grabaciones Sumergidas. Por otro lado Act #1 y Scars vienen de tener en mente el sonido característico de las bandas de Creation o Sarah Records. “Grabé una premaqueta para cada pista y al resto del grupo le gustó el resultado, así que decidimos que en el estudio se siguiera esa línea lo-fi, sucia y ambiental, pero dándole un acabado más potente” nos dice Juan.

En este sentido, las canciones de Playful tienen un hilo sonoro y argumental que dialoga con ellos como banda. Strike es el nexo entre Versus y Playful, la canción que más semblanza tiene con el sonido pasado de la banda, mientras que Act #1 y Scars son el resultado de esta evolución buscada y lo que les define actualmente. Algo que puede verse reflejado también en el videoclip. La pandemia ha generado una serie de problemas en el circuito musical que nos han afectado a todos, artistas, medios y sobre todo público. Salas y festivales se han visto afectados por el virus y deseamos, desde aquí, que la solución mejore pronto y volvamos a ver a bandas como Venezia Rojo Shocking en su hábitat natural.

Para la banda, la programación de las salas es fundamental: “En Sevilla tenemos la suerte de poder disfrutar de la Sala X, que cada semana trae a grupos como Preoccupations, The Telescopes, Holy Motors… Es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo a nivel de eventos.” No así los festivales con los que tienen cierta visión crítica: “Carteles repetidos y bandas omnipresentes, pero supongo que buscan rentabilidad, así que no se les puede culpar.” Por lo que sí que apuestan es por hacer directos en los que el público se lo pase bien.

El cuarteto es consciente de lo que aportan las redes sociales a las bandas emergentes, asumiendo que el formato físico va a desaparecer o será una reliquia para nostálgicos. Pero las ventajas que ofrece a las cientos de bandas interesantes que pueda haber en un sector determinado, que pueden llegara a su público sin depender de intermediarios, son fascinantes. El problema es que ven científicamente imposible vivir únicamente de la música, aunque eso no les impide ir superando nuevos retos o plantearse nuevos objetivos como ir sacando nuevo material del que sentirse orgullosos y que jubile a temas antiguos del set de los que ya se van cansando de tocar en directo.

Esta facilidad para dar a conocer o descubrir nuevos grupos interesantes hace que a veces, entre tantas propuestas nos perdamos cosas interesantes, nos hace preguntarles por bandas de Sevilla que tal vez estemos dejando pasar. Juan nos recomienda: Palo Alto,Kindata,The Magic M.O.R o Blusa

Ahora te dejamos con los tres discos favoritos de los miembros de Venezia Rojo Shocking para quienes la música es una sana obsesión.

JUAN

CARLOS

MANUEL

JESÚS

A continuación Venezia Rojo Shocking nos dejan con una más que interesante playlists de 10 temas que les han marcado como banda o a título individual. En ella encontramos una más que interesante muestra de propuestas como las de Chaz Bundick o Amen Dune pasando por The Horrors o DIIV y que pueden rastrearse en la música del cuarteto