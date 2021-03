Núria Graham nos deslumbra con “At Last”, su nuevo single

Núria Graham convierte en oro todo lo que toca. Lo hemos visto a lo largo de su trayectoria, desde First Tracks (2013) hasta Marjorie (2020), su cuarto y último álbum hasta la fecha, y en otros de sus proyectos musicales; por ejemplo, la producción del debut de Junco y Mimbre, la batería en la banda de Maria Jaume e incluso la guitarra en la banda de Amaia.

Esta vez es el turno de At Last. Se trata del nuevo single de Núria Graham, del que nos avanzaba su llegada hace solo unos días. Hoy ha visto la luz junto a un maravilloso videoclip producido por Escafior Films, que alterna paisajes norteños con un imaginario visual de ensueño en los que vemos a una Núria angelical —o “la versión católica y conservadora de Bad Gyal”, como ella bromeaba en Twitter— que nos regala frases como: “I’m always waiting, I’m always in a rush. You think I’m always waiting, truth is I’m on the run”. Luces, sombras y reflejos en una atmosfera onírica también presente en toda la canción, desde la primera nota del piano hasta los poderosos coros del estribillo, y sobretodo en la voz de Núria. Pura magia.

Así pues, tras meses con Boredom en bucle, la demo inédita de 2015 que dio a conocer en pleno confinamiento domiciliario, da gusto escuchar material nuevo de la catalano-irlandesa. ¿Vendrá algo más? Eso no lo sabemos. De momento tendremos que esperar al mes de abril para tener el 7’’ en nuestras manos. Hasta entonces, y sin más dilación, os dejamos con esta obra maestra de Núria Graham.