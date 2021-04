Núria Graham presenta “Ready To Fool You”, la cara B de “At Last”

De la calma absoluta de los meses de confinamiento, al ajetreo de cinco conciertos en dos días. Así se presenta el fin de semana de Núria Graham, en el que mostrará en directo su hoy estrenada Ready To Fool You. La nueva canción es la cara B de At Last, el tema que avanzó en marzo, y que por fin llega en formato físico con un vinilo de 7″.

En Ready To Fool You, piano y voz nos hablan de una ruptura amorosa. Se trata de una canción en la que la artista se abre en canal y parte de sus confesiones para acercarnos a la historia que nos cuenta. De hecho, en la entrevista que dio en el programa Hoy empieza todo de Radio 3, afirmó que esta lucidez, naturalidad e intimismo estarán presentes en sus futuros proyectos.

El ritmo frenético de conciertos de la catalano-irlandesa pasará por cuatro salas en menos de 48 horas: este sábado estará en el Nuevo Teatro de Alcalá de Madrid y en el Centro Cultural Bordón de Burgos, y el domingo estará en el Teatre Centre Manlleu y dará dos pases en la Sala Heliogábal de Barcelona. En estos dos días, reinterpretará Marjorie (2020), el álbum que publicó un año atrás, y presentará en vivo At Last, co-producido por Núria Graham y Jordi Casadesús.

Escucha At Last / Ready To Fool You: