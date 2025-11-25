Oasis cierra su gira de reunión con un mensaje de pausa y reflexión

El 24 de noviembre de 2025, Oasis puso el broche final a su esperada gira Live ’25 con un último concierto en São Paulo, Brasil. Tras 41 fechas en 145 días, desde Cardiff hasta Buenos Aires, pasando por Manchester, Londres, Tokio y Los Ángeles, los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron en redes sociales que “habrá una pausa para un periodo de reflexión”. El comunicado, cargado de emoción, recogía la frase de Simon Price que definía a la banda como “la fuerza cultural pop más dañina de la historia británica reciente”, pero también subrayaba cómo esa energía se ha incrustado en los corazones de una nueva generación.

La gira Live ’25 no solo fue un reencuentro tras 16 años de separación, sino también una reivindicación del legado del britpop. Con un setlist fijo que incluía sus inolvidables himnos, la banda ofreció un espectáculo que mezclaba nostalgia y redescubrimiento. Según medios como Rolling Stone UK, la gira ha sido «fue «uno de los mayores regresos de la historia reciente»”», con estadios agotados y un público que abarcaba desde veteranos seguidores hasta adolescentes que nunca habían visto a la banda en directo.

El futuro de Oasis sigue siendo incierto. Mientras Liam Gallagher ha dejado caer que podría haber una “segunda mitad” de la gira en 2026, Noel Gallagher se mantiene más reservado. Lo que está claro es que este regreso ha reavivado el debate sobre el impacto cultural de la banda y su capacidad para seguir siendo relevante en pleno 2025. Para muchos, la pausa anunciada no es un final, sino un intermedio antes de un nuevo capítulo.

Oasis: de Manchester al mundo, una carrera marcada por himnos y conflictos

La historia de Oasis comienza en Manchester en 1991, cuando Liam Gallagher se unió a la banda Rain, formada por Paul Arthurs, Paul McGuigan y Tony McCarroll. Poco después, su hermano Noel Gallagher entró como guitarrista y compositor, transformando el proyecto en lo que pronto sería uno de los grupos más influyentes del britpop. Su debut, Definitely Maybe (1994), se convirtió en el álbum más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido en ese momento, con himnos como Live Forever y Supersonic. Apenas un año después, (What’s the Story) Morning Glory? (1995) consolidó su estatus mundial gracias a clásicos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger.

La discografía de Oasis incluye siete álbumes de estudio: Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008). A esto se suman recopilatorios como The Masterplan (1998) y directos como Familiar to Millions (2000). Su estilo, mezcla de rock clásico y melodías pop, definió la década de los noventa y rivalizó con bandas como Blur, en lo que se conoció como la “Batalla del Britpop”.

Sin embargo, la carrera de la banda estuvo marcada por las tensiones entre los hermanos Gallagher. Tras años de peleas públicas y privadas, la ruptura definitiva llegó en 2009, cuando Noel Gallagher abandonó el grupo tras un altercado en el festival Rock en Seine. Desde entonces, Liam formó Beady Eye y Noel lanzó High Flying Birds, hasta que en 2024 ambos decidieron enterrar el hacha de guerra y reunirse para la gira Live ’25. Hoy, con su legado intacto y una nueva generación de fans conquistada, Oasis sigue siendo sinónimo de himnos que trascienden épocas y fronteras.

