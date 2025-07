Oasis deslumbra con la grabación oficial de «Slide Away» desde su épica noche inaugural en Cardiff

Oasis, los iconos del Britpop liderados por los hermanos Noel y Liam Gallagher, han compartido la grabación oficial de Slide Away de su concierto inaugural de la gira Live ’25 en el Principality Stadium de Cardiff el 4 de julio de 2025. Este show marcó su primera actuación juntos en 16 años, tras una separación en 2009, y atrajo a más de 75,000 fans. La grabación, disponible en plataformas como Spotify y YouTube, captura la intensidad de la banda, con la voz rejuvenecida de Liam y el muro de guitarras liderado por Noel, Bonehead y Gem Archer. Según NME, la actuación de Slide Away, un himno de su debut Definitely Maybe (1994), destaca por su emotividad y precisión, evocando la era dorada de la banda.

El concierto, respaldado por un setlist de 23 canciones que incluyó clásicos como Wonderwall y Champagne Supernova, fue descrito por Rolling Stone UK como una “celebración de reconciliación”. La grabación de Slide Away, emitida inicialmente por BBC Radio 2, ha generado entusiasmo en redes, con fans elogiando su sonido “colosal” y la pasión de Liam. Oasis también rindió homenaje al fallecido futbolista Diogo Jota durante el evento. La gira Live ’25 continuará por Reino Unido, Norteamérica y más, consolidando el regreso triunfal de la banda.

Oasis: Los reyes del Britpop que definieron una generación

Formados en Manchester en 1991, Oasis, liderados por los hermanos Noel y Liam Gallagher, se convirtieron en la banda definitiva del Britpop. Su debut, Definitely Maybe (1994), con himnos como Supersonic y Slide Away, rompió récords como el álbum debut más sold en el Reino Unido. Su segundo disco, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), con éxitos como Wonderwall y Don’t Look Back in Anger, los catapultó al estrellato global, vendiendo más de 22 millones de copias. Actuaciones históricas en Knebworth (1996) para 250,000 personas y giras con The Verve consolidaron su legado. Be Here Now (1997) mantuvo su dominio, aunque Standing on the Shoulder of Giants (2000) y Heathen Chemistry (2002) mostraron altibajos creativos.

Don’t Believe the Truth (2005) y Dig Out Your Soul (2008) revitalizaron su sonido, pero tensiones entre los hermanos culminaron en la separación de 2009. Tras proyectos en solitario como Noel Gallagher’s High Flying Birds y Beady Eye, su reunión en 2024 para Live ’25 ha sido un hito cultural. Con siete álbumes de estudio, un impacto económico de £27 millones en Cardiff y una base de fans global, Oasis sigue siendo un símbolo de juventud, rebeldía y melodías atemporales que resuenan en estadios y corazones.

