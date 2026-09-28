El documental de Oasis en Disney+ llega el viernes 9 de octubre. Para quien ya lo vio en cines, hay un motivo para repetir: la versión de streaming incorpora metraje que no estaba en la película. Suma más minutos de la entrevista conjunta de Liam y Noel Gallagher, actuaciones íntegras y canciones que suenan por primera vez. Es la segunda vida de Oasis: Don’t Look Back In Anger. Pasa de la sala al salón menos de un mes después de su estreno británico en Disney+ a nivel internacional (España incluida) y Hulu en Estados Unidos.

La diferencia es concreta. Entra más metraje de la conversación entre los hermanos, la primera que dan juntos en más de veinte años. También se suman las versiones completas de “Wonderwall” y “Slide Away”. Variety apunta que sonarán por primera vez “D’You Know What I Mean?” y “Half the World Away”.

Angela Jain, responsable de contenidos de Disney+ para Europa, Oriente Medio y África, lo ha resumido con una frase que dice más de lo que parece: «La gran espera ha terminado… llevar Oasis: Don’t Look Back In Anger a tantas personas como sea posible a través de Disney+, y hacerlo con metraje inédito exclusivo, es tan emocionante para los fans». Cuando una plataforma habla así de una banda, no vende un documental: vende un acontecimiento, y quiere que llegue también a quien se lo perdió en la gira.

Recordemos que la película llegó a los cines del Reino Unido el 9 de septiembre, tras su paso por el Festival de Venecia. Reconstruye la gira Live ’25 con conciertos, ensayos y material de camerinos. Dirigen Dylan Southern y Will Lovelace (autores también de Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom). El guion es de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, que además figura entre los productores junto a Magna Studios. Ya adelantábamos en su tráiler que la película pone las cicatrices por delante de la reconciliación.

El calendario ayuda: el documental ampliado ocupa el hueco entre las dos giras, con la de 2027 ya con las entradas agotadas. Quien se quedó sin sitio en 2025 tiene ahora una alternativa doméstica, y quien estuvo allí, una razón para volver a verlo con otros ojos.

El documental de Oasis en Disney+ y la herida de 2009

Oasis se formó en Mánchester en 1991. Con Noel Gallagher como compositor principal, se convirtió en la banda que definió el britpop. Lo hizo con Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995). También fue una banda de finales abruptos. El 28 de agosto de 2009, minutos antes de salir al escenario del festival Rock en Seine, cerca de París, estalló la pelea entre los hermanos. Noel dejó el grupo esa misma noche y la gira europea quedó cancelada. Quince años después, en 2024, anunciaron la reunión que los devolvió a los estadios en 2025. De aquella gira sale el documental que, desde el 9 de octubre, Disney+ estrena con lo que el cine no llegó a enseñar.

▶ “Oasis: Don’t Look Back In Anger” — Oasis | 9 de octubre de 2026 | Disney+

¿Volveréis a verlo en Disney+ solo por el material inédito, o el montaje de cine ya os bastaba?

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