Disney ha publicado el tráiler completo de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental sobre la gira de reunión Live ’25, y lo primero que enseña no es la euforia de los estadios sino la grieta que la banda tardó dieciséis años en cerrar. Antes de llegar al abrazo que millones de fans dieron por imposible, la película —firmada por el guionista Steven Knight, creador de «Peaky Blinders»— empieza en los años noventa, con las peleas que definieron a Oasis tanto como sus canciones.

«No me veo a mí mismo en el escenario con Liam»

El nuevo adelanto, publicado el 18 de agosto y bastante más largo que el teaser de julio, arranca con imágenes de archivo de los primeros noventa antes de saltar al presente. Liam Gallagher abre la pieza recordando cómo terminó todo entre ambos hermanos: «La forma en que terminó… inaceptable… no me sentó bien». Noel, por su parte, admite sus dudas antes de aceptar la gira: «No me veo a mí mismo en el escenario con Liam. No quiero volver con la tensión. ¿Se va a romper todo otra vez?».

La estructura no esconde nada: de la discografía y los conciertos multitudinarios de la Live ’25 —41 fechas entre julio y noviembre de 2025, desde Cardiff hasta São Paulo— se pasa a los ensayos y al backstage, y de ahí a la primera entrevista conjunta de los dos hermanos en más de veinte años. Steven Knight ha descrito el material bruto, de casi cuatro horas en su primer montaje, como algo que habla tanto de reconciliación como de las tensiones que nunca terminaron de desaparecer del todo.

De la banda de pub de Manchester al documental de Disney

Para entender por qué este tráiler pesa tanto, hay que volver al principio. Oasis se formó en Mánchester en 1991 y, con la llegada de Noel Gallagher como guitarrista y compositor principal, pasó de ser una banda de pub a convertirse en el grupo que definiría el britpop. Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995) los llevaron a una escala que pocas bandas británicas han vuelto a alcanzar, con himnos como «Wonderwall» y «Don’t Look Back in Anger» (la canción que da título al documental) sonando todavía hoy en cualquier lista de grandes momentos del rock británico. La rivalidad entre los hermanos, tan central en la identidad pública del grupo como sus propias canciones, terminó por romperlo en agosto de 2009, en pleno backstage del Festival de Rock en Sena.

Quince años después, en 2024, Liam y Noel anunciaron la reunión que devolvió a Oasis a los estadios durante 2025. La gira Live ’25 se convirtió en uno de los regresos musicales más comentados de la década, y ahora ese material (ensayos, tensiones, la reconciliación en tiempo real) es precisamente la materia prima de este documental. Quien quiera repasar cómo se llegó hasta aquí puede tirar de esta cronología completa de la reunión de 2025, o entrar en la discografía de Oasis disco a disco si lo que busca es contexto musical.

De Venecia a Disney+, pasando por el IMAX

Oasis: Don’t Look Back in Anger tendrá su estreno mundial fuera de competición en el 83º Festival de Venecia el 5 de septiembre, con Liam y Noel Gallagher confirmados para asistir juntos. Después llega el turno de las salas: el Reino Unido lo estrena el 9 de septiembre, Australia y Nueva Zelanda el 10, y Estados Unidos, Canadá y resto de Europa (incluyendo España) el 11, con pases limitados en IMAX y sesiones de acceso anticipado el día 9 en Norteamérica. Tras su paso por cines, el documental (de poco más de dos horas de duración) llegará a Disney+ a nivel internacional y a Hulu y Disney+ en Estados Unidos a lo largo de este mismo año, aunque sin fecha concreta todavía.

El proyecto está producido por Magna Studios y presentado por Sony Music Vision junto a Sony Music Entertainment UK, con Dylan Southern y Will Lovelace (responsables de documentales como «Shut Up and Play the Hits» o «Meet Me in the Bathroom») en la dirección. Como curiosidad adicional, Oasis será formalmente incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 14 de noviembre en Los Ángeles, lo que convierte a este otoño en uno de los más cargados de la historia reciente de la banda.

▶ «Oasis: Don’t Look Back in Anger» — Oasis | Entre el 9 y el 11 de septiembre de 2026 | Disney

¿Creéis que este documental hará justicia a la reconciliación de los Gallagher, o se quedará en una postal nostálgica bien producida?