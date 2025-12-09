Oasis enfría las expectativas: Liam Gallagher descarta gira hasta 2027 y pide paciencia a los fans

Después de un 2025 absolutamente descomunal para Oasis, marcado por su mastodóntica gira Live ’25 y un regreso que parecía imposible hace apenas unos años, la banda parece haber decidido poner el freno, al menos momentáneamente. En su perfil de X / Twitter, Liam Gallagher ha confirmado que la banda no volverá a los escenarios hasta 2027 como mínimo, cerrando de un portazo los rumores que apuntaban a nuevos conciertos en 2026.

La aclaración llegó, como tantas veces, a través de sus redes sociales. A un fan que pedía fechas para el próximo año, Liam respondió con su habitual contundencia: “We’re not doing anything in 2026 sorry”. Y cuando otro seguidor insistió sobre la posibilidad de un regreso a Knebworth, el frontman fue aún más tajante: “ITS NOT HAPPENING”. La mítica localización, que en 1996 marcó un antes y un después en la historia del britpop, había vuelto a sonar con fuerza después de que una miembro de la Cámara de los Lores insinuara accidentalmente que la banda tocaría allí en 2026, aunque luego rectificó sus palabras.

El parón llega tras una gira de 41 fechas que arrancó en Cardiff el 4 de julio y culminó en Brasil el 24 de noviembre, con noches históricas en Manchester, siete Wembley consecutivos y un recorrido global que llevó a la banda por Europa, Asia, Australia y América. En un comunicado, Oasis habló de una “pausa para reflexionar” tras un reencuentro que ha reactivado a toda una generación de fans y ha conquistado a otra completamente nueva.

Mientras tanto, lo que sí está confirmado es un nuevo documental sobre la gira, producido por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Un proyecto que promete convertirse en un testimonio clave de una de las reuniones más esperadas de la música británica reciente.

Oasis: una historia de himnos, peleas, récords y un legado imposible de borrar

Hablar de Oasis es hablar de una de las bandas más influyentes de la música británica de los últimos 30 años. Formados en Manchester en 1991 alrededor de los hermanos Liam y Noel Gallagher, el grupo irrumpió en plena explosión del britpop con un sonido que mezclaba arrogancia, melodías gigantes y una actitud que parecía heredada directamente de The Beatles y The Stone Roses. Su debut, Definitely Maybe (1994), se convirtió en el álbum de debut más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido, impulsado por canciones que hoy son parte del ADN cultural británico como Live Forever, Supersonic o Slide Away. Un año después llegó (What’s the Story) Morning Glory?, un disco que no solo consolidó su estatus, sino que los catapultó a la categoría de fenómeno global gracias a himnos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger o Champagne Supernova.

La banda continuó su trayectoria con Be Here Now (1997), un álbum excesivo en todos los sentidos que, pese a su recepción crítica desigual, se convirtió en otro éxito masivo. A lo largo de los 2000, Oasis publicó discos como Standing on the Shoulder of Giants, Heathen Chemistry, Don’t Believe the Truth y Dig Out Your Soul, manteniendo una base de fans inquebrantable y una presencia constante en los grandes escenarios. Sin embargo, las tensiones internas —especialmente entre los hermanos Gallagher— terminaron provocando la ruptura en 2009. Desde entonces, Liam y Noel siguieron caminos separados con Beady Eye, Noel Gallagher’s High Flying Birds y la carrera en solitario de Liam, hasta que en 2025 la reunión más improbable se hizo realidad con la gira Live ’25. Hoy, con un parón aparentemente anunciado hasta 2027, Oasis sigue demostrando que su legado no solo permanece intacto, sino que continúa creciendo con cada generación que descubre sus canciones.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.