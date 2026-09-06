Oasis vuelve a estar en boca de todos por un rumor muy concreto: una filtración atribuida al tabloide británico The Sun sitúa la gira de la banda para 2027 en más de 23 fechas, con paradas que ya no se limitan a Reino Unido. Ámsterdam, Múnich, Roma, Las Vegas, Boston y hasta Barcelona aparecen ahora en la conversación, justo cuando Liam Gallagher y Noel Gallagher encadenan gestos en redes sociales que muchos fans interpretan como pistas de un anuncio inminente.

Del rumor al mapa: así es el calendario filtrado

El itinerario recogido por The Sun, que el propio medio reconoce sujeto a «pequeños ajustes», dibuja una gira que arrancaría en Reino Unido y saltaría después al continente y a Norteamérica:

22-29 de mayo : Celtic Park, Glasgow (5 noches)

: Celtic Park, Glasgow (5 noches) Junio : Etihad Stadium, Manchester (hasta 12 fechas)

: Etihad Stadium, Manchester (hasta 12 fechas) Julio : Stade de France, París (2 noches); Allianz Arena, Múnich (2 noches); Estadio Olímpico, Roma (2 noches)

: Stade de France, París (2 noches); Allianz Arena, Múnich (2 noches); Estadio Olímpico, Roma (2 noches) Septiembre : Knebworth House, Hertfordshire (6 noches)

: Knebworth House, Hertfordshire (6 noches) Fechas sin ubicar todavía: Allegiant Stadium (Las Vegas), Gillette Stadium (Boston), Johan Cruyff Stadium (Ámsterdam) y Estadio Olímpico (Barcelona)

Ninguno de esos recintos, ni la propia banda, ha confirmado nada por el momento. El calendario circula únicamente como filtración periodística, no como anuncio oficial, y así conviene tratarlo.

De la ruptura de 2009 a la puerta que dejó abierta «Live ’25»

Formados en Mánchester en 1991, Oasis se convirtieron en la banda que definió el britpop con Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995), antes de que la rivalidad entre los hermanos Gallagher terminara por romper el grupo en 2009, en pleno Festival de Rock en Sena. Quince años después, en 2024, Liam y Noel anunciaron una reunión que muchos daban por imposible y que se materializó en la gira «Live ’25»: 41 conciertos entre julio y noviembre de 2025 por Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica. Puedes repasar toda esa cronología, de Cardiff a São Paulo, en este reportaje de CrazyMinds, y también consultar la ficha completa del grupo.

Fue precisamente el cierre de esa gira, el 23 de noviembre en São Paulo, el que empezó a alimentar la pregunta que ahora domina la conversación: qué vendría después. Liam ya había avisado en diciembre de que 2026 sería un año de parón, dejando 2027 como la ventana más probable para cualquier movimiento, algo de lo que ya informamos en CrazyMinds cuando Noel Gallagher avivó los rumores en una entrevista radiofónica hace apenas unos días. La filtración de The Sun, con fechas y recintos concretos, es el salto de esa sospecha genérica a algo que empieza a parecer un itinerario de verdad.

Un Knebworth que Liam había dado por muerto

No todo encaja sin fricciones. El regreso a Knebworth, presentado ahora como el gran cierre de gira, es el mismo escenario que Liam se encargó de descartar hace unos meses con un tajante «No va a pasar», en respuesta a las preguntas de sus seguidores. Tampoco está confirmada la residencia de doce noches en el Etihad Stadium, aunque el rumor lleva meses circulando después de que el Manchester Evening News, citando fuentes cercanas al Manchester City y a los promotores, informara de que un hotel de lujo del centro de la ciudad estaría reservado para el equipo de la banda entre mayo y junio de 2027. Como dato adicional, el festival Parklife, que también se celebra en Mánchester, habría movido sus fechas de junio a julio por primera vez en su historia, algo que muchos fans interpretan como un intento de no solaparse con los hipotéticos conciertos de Oasis en el Etihad.

Sí ha quedado descartado, en cambio, un posible concierto de Oasis en Glastonbury: preguntado por el tema, el propio Liam fue tajante al negarlo, mientras que el guitarrista Gem Archer se mostró más cauto sobre la gira en general, admitiendo que «podría pasar cualquier cosa, lo que incluye que no pase nada».

Niños, patatas fritas y una semana muy señalada

El detonante inmediato de esta última oleada de rumores han sido varios vídeos publicados por la cuenta oficial de Oasis que han hecho que los fans se hayan volcado en descifrar referencias a Manchester y al Celtic Park de Glasgow, incluso a la propia Barcelona con guiños a Miró, interpretando ciertos detalles como una pista sobre el número exacto de conciertos que se celebrarían en el Etihad, entre otros. La publicación coincide, además, con el estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia del documental Oasis: Don’t Look Back In Anger, que repasa la gira «Live ’25» y que llegará a salas de cine e IMAX el próximo 11 de septiembre, antes de su desembarco en Disney+.

El documental, del que ya hablamos en CrazyMinds cuando se publicó su tráiler completo, incluye la primera entrevista conjunta de los hermanos Gallagher en más de veinte años. Y no es la única señal de que hay algo cocinándose más allá de los escenarios: el guitarrista Johnny Marr reveló recientemente que Noel está escribiendo y grabando canciones «por puro placer», sin aclarar todavía si ese material está pensado para un nuevo disco de Oasis o para su proyecto en solitario, Noel Gallagher’s High Flying Birds.

¿Creéis que Oasis confirmará finalmente esta gira, con parada incluida en Barcelona? ¿Cuál de las fechas filtradas os gustaría ver hecha realidad?

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